Китай строит новую нейтринную обсерваторию, чтобы раскрыть космические тайны

Китай собирается построить новаторский детектор нейтрино в Южно-Китайском море под названием TRIDENT (Тропический глубоководный нейтринный телескоп). Целью этой современной нейтринной обсерватории является повышение чувствительности и предоставление ценной информации о происхождении космических лучей.

Нейтрино, часто называемые «быстроногими посланниками», представляют собой неуловимые частицы, которые путешествуют из отдаленных уголков космоса. Обнаружение этих частиц является сложной задачей, поскольку они взаимодействуют с другой материей только в редких случаях.

В недавней статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, под названием «Нейтринный телескоп объемом несколько кубических километров в западной части Тихого океана» излагаются планы Китая по созданию обсерватории TRIDENT. Исследовательская группа под руководством Зипина Йе из отдела элементарных и ядерных частиц Института Цунг-Дао Ли Шанхайского университета Цзяо Тонг стремится пролить свет на природу нейтрино.

Нейтрино, что означает «маленькие нейтральные», представляют собой элементарные частицы без электрического заряда и чрезвычайно малой массы. В основном они взаимодействуют через гравитацию и слабое ядерное взаимодействие, а не через электромагнитное взаимодействие. Нейтрино проходят через Землю без особых усилий, причем большинство из них исходит от Солнца и других источников, таких как сверхновые и Большой взрыв.

Космологические нейтрино, которые играют важную роль в этом исследовании, образуются при столкновении космических лучей с атомами. Чтобы обнаружить эти ускользающие частицы, обсерватории стратегически размещаются в укромных местах, например, в глубоких подземных шахтах или под водой. Эти обсерватории наблюдают эффекты редких взаимодействий нейтрино с обычной материей, приводя ученых к их источникам.

Китайская обсерватория TRIDENT будет состоять из впечатляющих 1,211 струн, каждая из которых оснащена 20 гибридными цифровыми оптическими модулями (hDOM). Эти струны будут разделены вертикально на 30 метров и расположены на высоте от 2,800 до 3,400 метров ниже уровня моря. TRIDENT с объемом около 7.5 км3 станет крупнейшим в мире детектором нейтрино, превзойдя объем нейтринной обсерватории IceCube, равный примерно 1 км3.

Эффективность обнаружения нейтрино имеет решающее значение, и TRIDENT стремится достичь беспрецедентной эффективности обнаружения фотонов. Объединив большой объем с расширенными возможностями обнаружения, TRIDENT стремится достичь новых границ чувствительности в поиске астрофизических источников нейтрино.

TRIDENT будет опираться на успехи нейтринной обсерватории IceCube, которая обнаружила потенциальные внегалактические источники нейтрино, в том числе NGC 1068 (Мессье 77), также известную как Галактика Кальмар. Эта спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии около 47 миллионов световых лет от нас, предлагает бесценную информацию о тайнах Вселенной.

Разработав и внедрив TRIDENT, Китай стремится внести значительный вклад в науку о нейтрино и раскрыть загадочные явления, связанные с космическими лучами и их происхождением.

источники:

– «Многокубокилометровый нейтринный телескоп в западной части Тихого океана»

– Нейтринная обсерватория IceCube