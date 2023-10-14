Китай строит новый нейтринный телескоп для исследования космических лучей

Китай строит новый детектор нейтрино под названием TRIDENT (Тропический глубоководный нейтринный телескоп) в Южно-Китайском море. Эта передовая нейтринная обсерватория призвана повысить чувствительность обнаружения космических нейтрино и раскрыть тайны, окружающие космические лучи.

Нейтрино, известные как «маленькие нейтральные», представляют собой неуловимые частицы, которые сложно обнаружить из-за отсутствия у них электрического заряда и крошечной массы. Эти субатомные частицы взаимодействуют только посредством гравитации и слабого ядерного взаимодействия, минуя большую часть материи, включая Землю. В основном они производятся Солнцем, сверхновыми, ядерными реакторами и Большим взрывом.

TRIDENT фокусируется на космологических нейтрино, которые генерируются при столкновении космических лучей с атомами. Чтобы обнаружить эти неуловимые частицы, обсерватории стратегически размещаются в укромных местах, таких как подземные шахты, глубокие океанские воды и антарктические льды. Вместо непосредственного обнаружения нейтрино эти обсерватории наблюдают редкие случаи, когда нейтрино взаимодействуют с обычной материей.

Обнаружив нейтрино, ученые смогут проследить источники космических лучей сверхвысоких энергий. Нейтрино, благодаря минимальному взаимодействию, движутся прямыми путями, что позволяет исследователям отследить их внегалактическое происхождение. Ярким примером таких объектов обнаружения является Нейтринная обсерватория IceCube, состоящая из цепочки детекторов, похороненных глубоко под антарктическим льдом.

TRIDENT превзойдет предыдущие детекторы как по объему, так и по эффективности. Объёмом около 7.5 км^3 она станет крупнейшей в мире нейтринной обсерваторией. Каждая из 1,211 цепочек будет содержать 20 гибридных цифровых оптических модулей (hDOM), что приведет к беспрецедентной эффективности обнаружения фотонов. Этот детектор следующего поколения призван расширить границы возможностей нейтринных телескопов и расширить возможности поиска астрофизических источников нейтрино по всему небу.

Конструкция TRIDENT создает проблемы, включая размещение разъемов на отдельных струнах, точные глобальные отметки времени и крепление детекторов к морскому дну. Обсерватории также необходимо учитывать такие факторы, как океанские течения, естественная радиация, температура и соленость, чтобы обеспечить точные наблюдения. Чтобы решить эти сложности, Китай построил в Шанхайском университете Цзяотун симулятор, чтобы усовершенствовать дизайн и функциональность TRIDENT.

Ожидается, что TRIDENT будет развивать успех нейтринной обсерватории IceCube и добьется значительных успехов в науке о нейтрино. Его цель — обнаружить и точно определить известные источники нейтрино, такие как NGC 1068, в течение первого года работы. Проливая свет на происхождение космических лучей, TRIDENT будет способствовать нашему пониманию Вселенной и ее фундаментальных частиц.

[Источники: Природная астрономия, Институт Цунг-Дао Ли при Шанхайском университете Цзяо Тонг]