Ученые в Китае создают самый большой в мире детектор «призрачных частиц»

Ученые в Китае работают над созданием Тропического глубоководного нейтринного телескопа, также известного как ТРИДЕНТ или «Океанский колокол». Этот массивный детектор будет расположен на глубине 11,500 XNUMX футов под поверхностью западной части Тихого океана. Его цель — отслеживать движения частиц-призраков, называемых нейтрино, когда они становятся видимыми в глубинах океана.

Нейтрино — это субатомные частицы, которые проходят через каждый квадратный сантиметр нашего тела со скоростью 100 миллиардов в секунду. Однако из-за отсутствия электрического заряда и почти нулевой массы они минимально взаимодействуют с другой материей. Замедлив эти неуловимые частицы, физики смогут изучить их происхождение, например, древние звездные взрывы и галактические столкновения.

TRIDENT будет обнаруживать нейтрино, используя Землю в качестве щита. Расположенный недалеко от экватора, он будет иметь то преимущество, что будет принимать нейтрино со всех направлений вращения Земли, обеспечивая наблюдение всего неба без каких-либо слепых зон. Нейтрино широко распространены во Вселенной, уступая только фотонам, и производятся в различных явлениях, таких как ядерный пожар, взрывы сверхновых и космические лучи.

Несмотря на такое широкое распространение, нейтрино невероятно сложно обнаружить, поскольку они редко взаимодействуют с материей. Эксперименты по обнаружению нейтрино в первую очередь были сосредоточены на тех нейтрино, которые прилетели к нам с Солнца, но более редкие нейтрино, производимые космическими лучами, попадающими в атмосферу Земли, остаются загадкой. Нейтрино проходят через большую часть материи, включая всю планету, но иногда могут взаимодействовать с молекулами воды. Детекторы TRIDENT, состоящие из более чем 24,000 1,211 оптических датчиков, распределенных по XNUMX струнам, закрепленным на морском дне, будут находиться под значительным количеством воды, чтобы увеличить вероятность взаимодействия нейтрино.

Детектор TRIDENT будет иметь диаметр 2.5 мили и площадь в 1.7 кубических миль, что сделает его значительно больше и чувствительнее, чем крупнейший в настоящее время детектор нейтрино IceCube, расположенный в Антарктиде. Ученые планируют начать пилотный проект в 2026 году, а полный детектор заработает в 2030 году. Целью TRIDENT является расширение границ возможностей нейтринного телескопа и расширение нашего понимания астрофизических источников нейтрино.

источники:

– «Призрачные частицы нейтрино вырываются из соседней галактики, и ученые не знают, почему» – Space.com

– «ТРИДЕНТ: Наука и статус» – Природа Астрономия