Китай построит крупнейший в мире глубоководный нейтринный телескоп в Тихом океане

Китай обнародовал планы строительства крупнейшего глубоководного нейтринного телескопа в западной части Тихого океана. Амбициозный проект под названием «Трайдент» планируется завершить к 2030 году и направлен на исследование некоторых из самых экстремальных явлений во Вселенной, включая извержения черных дыр и взрывы сверхновых.

Нейтрино, субатомные частицы с незначительной массой и без электрического заряда, обладают способностью легко пересекать материю. Эта характеристика делает их особенно подходящими для изучения космических событий, скрытых пылью и газом, что позволяет исследователям наблюдать явления, которые в противном случае остались бы скрытыми.

Телескоп Трайдент будет расположен на глубоководной равнине в северной части западной части Тихого океана, на глубине около 3.5 километров. Он будет состоять из 1,200 вертикальных струн, каждая длиной 700 метров и расположенных на расстоянии от 70 до 100 метров друг от друга. Эти строки будут поддерживать 20 цифровых оптических модулей высокого разрешения.

Телескоп диаметром 4 километра и площадью 12 квадратных километров будет отслеживать примерно 8 кубических километров морской воды на предмет взаимодействий с участием нейтрино высоких энергий. Проект рассчитан на 20 лет и будет помогать ученым в их стремлении разгадать тайны Вселенной.

Эксперты ожидают, что телескоп Трайдент превзойдет по чувствительности все другие нейтринные телескопы в мире. По прогнозам, в течение первого года работы он обнаружит нейтрино, исходящие из активной галактики NGC 1068. На этот подвиг нейтринному телескопу IceCube в Антарктиде потребовалось десятилетие, чтобы достичь уровня значимости 4.2 сигма. Кроме того, ожидается, что Trident сможет идентифицировать всплески сигналов от переходных источников нейтрино, таких как блазар TXS 0506 056, со значимостью более 10 сигм, что превосходит обнаружение IceCube 3.5 сигм в 2018 году.

Китайский проект «Трайдент» представляет собой впечатляющий прогресс в нашем понимании наиболее загадочных явлений Вселенной. Благодаря исследованию глубоководных нейтрино учёные надеются пролить свет на некоторые из самых загадочных космических явлений, проложив путь к новым прорывам и открытиям в области астрофизики.

Определения:

– Нейтрино: субатомные частицы с незначительной массой и без электрического заряда.

– Сверхновая: мощный взрыв, происходящий в конце жизненного цикла звезды.

– Черная дыра: область пространства-времени, обладающая настолько сильными гравитационными силами, что ничто, даже свет, не может покинуть ее.

– Пыль и газ: Материал, затрудняющий видимость.

– Сигма: статистическая мера значимости.

– Активная галактика: галактика со светящимся ядром, уровень излучения которого превышает нормальный.

– IceCube: нейтринный телескоп, расположенный на Южном полюсе.

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