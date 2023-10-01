Китай изучает идею создания лунных пещер для защиты астронавтов

Китай проявил интерес к строительству баз в лунных пещерах как средству обеспечения уникальной защиты астронавтов, находящихся на Луне. Лунные пещеры, также известные как лавовые трубы, обеспечивают ценную защиту от космического и солнечного излучения, метеоритов, экстремальных перепадов температуры и ударных выбросов. Эти лавовые трубы, образовавшиеся в результате вулканической активности на поверхности Луны, потенциально могут иметь диаметр несколько сотен метров, что дает значительное пространство для создания баз.

Толстые каменные потолки этих сооружений обеспечивают естественную защиту астронавтов внутри пещер. Эти лавовые трубы древние и нетронутые, что делает их идеальной средой для научных исследований и проживания. Среда с постоянной температурой внутри лавовых трубок представляет собой более управляемую среду как для астронавтов, так и для их оборудования, поскольку Луна испытывает резкие перепады температуры.

Радиация на поверхности Луны примерно в 150 раз мощнее, чем на Земле, что представляет серьезную опасность для человека. Однако несколько метров камня над головой лунных пещер действуют как существенный барьер, эффективно защищающий астронавтов от этой смертельной опасности. Пещеры также сводят к минимуму риск ударов метеоритов и другого мусора.

Чжан Чунфэн из Шанхайской академии космических технологий провел полевые исследования в нескольких лавовых пещерах в Китае, чтобы лучше понять лунные лавовые трубы. Команда Чжана обнаружила сходство между лавовыми трубами на Земле и Луне, разделив их на вертикальные входные трубы и наклонные входные трубы.

Китай планирует развернуть роботизированные системы для исследования лунных пещер, начиная с пещеры в Море Спокойствия. Эти системы будут оснащены научными приборами и вспомогательными транспортными средствами для разведки и энергетического обеспечения. Китай предполагает создать долгосрочную подземную исследовательскую базу в одной из лунных лавовых труб, включающую жилые и исследовательские объекты, а также энергетический и коммуникационный центр у входа.

Усилия Китая по освоению космоса находятся на подъеме, и они объявили о планах начать строительство лунной базы к 2028 году. Китайские исследователи активно изучают различные лунные регионы в ожидании будущих лунных миссий.

источники:

– Объяснение лунных пещер и их преимуществ: [источник]

– Полевые исследования проводились в Китае: [источник]

– Планы Китая по исследованию Луны и исследовательской базе: [источник]