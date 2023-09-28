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Наука

Китай успешно запустил новый разведывательный спутник «Яогань»

ByРоберт Эндрю

сентябрь 28, 2023
Китай успешно запустил новый разведывательный спутник «Яогань»

Китай успешно запустил на орбиту еще один разведывательный спутник «Яогань». Ракета Long March 4C стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Этот запуск станет четвертым спутником в серии Yaogan 33.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) объявила об успешном запуске, который посвящен научным экспериментам, исследованию земельных ресурсов, оценке урожайности, а также предотвращению стихийных бедствий и оказанию помощи. Спутники Yaogan известны своими возможностями радаров с синтезированной апертурой (SAR), позволяющими получать подробные изображения поверхности Земли даже сквозь облака и в ночное время. Однако конкретные подробности о Яогань 33 (04) не разглашаются.

Этот запуск следует за запуском третьего спутника Yaogan 33 в начале месяца. Оба космических корабля летали на ракете Long March 4C с одного и того же стартового центра. Недавний запуск стал 45-м успешным запуском Китая в этом году после первого неудачного запуска в 2023 году твердотопливной ракеты Церера-1, управляемой компанией Galactic Energy.

В целом космическая программа Китая продолжает развиваться, уделяя особое внимание военной разведке и научным целям. Успешный запуск спутника «Яоган 33 (04)» способствует расширению возможностей страны в области дистанционного зондирования и ее усилиям по борьбе со стихийными бедствиями и развитию сельского хозяйства.

источники:
– Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий
- Космические силы США

(Примечание: URL-адреса удалены)

By Роберт Эндрю

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