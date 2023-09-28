Китай успешно запустил новый разведывательный спутник «Яогань»

Китай успешно запустил на орбиту еще один разведывательный спутник «Яогань». Ракета Long March 4C стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Этот запуск станет четвертым спутником в серии Yaogan 33.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) объявила об успешном запуске, который посвящен научным экспериментам, исследованию земельных ресурсов, оценке урожайности, а также предотвращению стихийных бедствий и оказанию помощи. Спутники Yaogan известны своими возможностями радаров с синтезированной апертурой (SAR), позволяющими получать подробные изображения поверхности Земли даже сквозь облака и в ночное время. Однако конкретные подробности о Яогань 33 (04) не разглашаются.

Этот запуск следует за запуском третьего спутника Yaogan 33 в начале месяца. Оба космических корабля летали на ракете Long March 4C с одного и того же стартового центра. Недавний запуск стал 45-м успешным запуском Китая в этом году после первого неудачного запуска в 2023 году твердотопливной ракеты Церера-1, управляемой компанией Galactic Energy.

В целом космическая программа Китая продолжает развиваться, уделяя особое внимание военной разведке и научным целям. Успешный запуск спутника «Яоган 33 (04)» способствует расширению возможностей страны в области дистанционного зондирования и ее усилиям по борьбе со стихийными бедствиями и развитию сельского хозяйства.

источники:

– Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий

- Космические силы США

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