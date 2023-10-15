Древнее ожерелье раскрывает социальную сложность неолитической культуры

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, открывает новое понимание социальной динамики неолитической культуры посредством анализа богато украшенного ожерелья, обнаруженного в детской могиле в древней Иордании. Исследование, проведенное Халой Алараши и ее коллегами из Высшего совета научных исследований в Испании и Университета Лазурного берега во Франции, проливает свет на важность украшений для тела и их роль в передаче культурных ценностей и личной идентичности.

Ожерелье, найденное в неолитической деревне Баха в Иордании, датируется периодом между 7400 и 6800 годами до нашей эры. Он состоит из более чем 2,500 разноцветных камней и ракушек, двух исключительных янтарных бус (самых старых из известных в Леванте), большого каменного кулона и перламутрового кольца с изящной гравировкой. Путем тщательного анализа композиции, мастерства и пространственного расположения этих предметов исследователи установили, что когда-то они составляли одно многорядное ожерелье.

Изготовление этого ожерелья включало кропотливую работу и завоз экзотических материалов из других регионов. Его открытие дает ценную информацию о погребальной практике людей с высоким социальным статусом в период неолита. Ожерелье также раскрывает сложную социальную динамику внутри общины Баха, в которой участвуют ремесленники, торговцы и высокопоставленные чиновники, которые заказывают такие сложные изделия.

Физическая реконструкция ожерелья теперь выставлена ​​в музее Петры на юге Иордании. Этот замечательный артефакт служит свидетельством культурной значимости нательных украшений и сложной социальной динамики периода неолита. Дальнейшие исследования этой древней культуры необходимы, чтобы полностью понять сложности, выявленные в ходе исследования.

источники:

– «Нити памяти: возрождение орнамента мертвого ребенка в неолитической деревне Баджа (Иордания)» Хала Алараши и др., PLOS ONE

– Изображение предоставлено: Алараши и др., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0.