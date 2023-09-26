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Наука

Эксперимент Чи-Ну повышает ядерную безопасность и энергетические реакторы

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
Эксперимент Чи-Ну повышает ядерную безопасность и энергетические реакторы

Физический эксперимент Чи-Ну, проведенный в Национальной лаборатории Лос-Аламоса, позволил получить важные данные для улучшения приложений ядерной безопасности, понимания безопасности по критичности и проектирования энергетических реакторов на быстрых нейтронах. Этот многолетний эксперимент был сосредоточен на измерении энергетического спектра нейтронов, испускаемых в результате нейтронно-индуцированного деления, в частности на изучении актинидных элементов уран-238, уран-235 и плутоний-239.

Физик Киган Келли заявил, что этот проект позволил по-новому взглянуть на процессы деления, которые ранее не наблюдались ни в одном эксперименте. Последнее исследование Chi-Nu, в котором исследовался уран-238, было недавно опубликовано в журнале Physical Review C. В ходе эксперимента был измерен спектр мгновенных нейтронов деления урана-238, включая энергию нейтронов, вызывающих деление, и распределение нейтронов, высвобождаемых в виде результат. Эта информация имеет решающее значение для ядерных моделей, расчетов Монте-Карло и оценок производительности реактора.

В эксперименте Чи-Ну использовалась сложная аппаратура, состоящая из 54 жидкостных сцинтилляционных детекторов нейтронов и 22 детекторов из литиевого стекла для измерения нейтронов в различных энергетических диапазонах. Вольфрамовая мишень была поражена пучком протонов в Центре исследования нейтронов оружия, генерируя нейтроны, которые взаимодействовали с изотопом урана-238. Испускаемые нейтроны детектировались и регистрировались либо с помощью жидкостного сцинтиллятора, либо с помощью детекторов из литиевого стекла, в зависимости от тестируемого диапазона энергий.

Результаты экспериментов Chi-Nu в сочетании с аналогичными измерениями на уране-235 и плутонии-239 служат сейчас основным источником экспериментальных данных для оценки спектра мгновенных нейтронов деления. Эти данные играют решающую роль в повышении ядерной безопасности и проектировании энергетических реакторов.

Двигаясь вперед, команда Чи-Ну расширяет свои исследования, включив в них другие изотопы актинидов, такие как плутоний-240 и уран-233. Они также сосредоточены на измерении нейтронов, испускаемых в результате реакций рассеяния нейтронов, которые включают транспортировку нейтронов через материал и выделение энергии. Навыки и методологии команды, разработанные в ходе проекта Чи-Ну, будут применены в этих будущих начинаниях, что еще больше улучшит наше понимание ядерных процессов.

Источник: Национальная лаборатория Лос-Аламоса.

By Мамфо Брешиа

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