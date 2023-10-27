Химики успешно синтезировали уникальный аллотроп углерода C16

Команда химиков из Оксфордского университета и IBM Research Europe-Zürich добилась значительного прорыва в синтезе нового аллотропа углерода. Их исследование, опубликованное в престижном журнале Nature, демонстрирует успешное создание вдвойне антиароматического аллотропа углерода C16.

Это достижение основано на предыдущей работе другой группы химиков, которая в 18 году синтезировала другой аллотроп углерода, C2019. Успешное создание C18, кольцевой формы углерода с чередующимися тройными и одинарными связями, заложило основу для возможности синтеза C16. аллотроп углерода. Тем не менее, предыдущим попыткам препятствовала присущая этому процессу нестабильность.

В своих новаторских исследованиях химики решили проблемы стабильности, связанные с прекурсорами, которые по своей природе имели более высокую энергию из-за своих антиароматических свойств. Они преодолели это препятствие, применив несколько маскирующих агентов для повышения стабильности.

В процессе синтеза использовали макроцикл с двумя бромными и четырьмя монооксидными заместителями. Исследователи поместили это соединение на подложку из хлорида натрия и использовали туннельный микроскоп, чтобы подать пикоамперный заряд на определенные участки молекулы. Этот процесс увеличил напряжение на броме до 1.3 В и на монооксиде углерода до 3 В, что привело к образованию связей между атомами углерода. Полученная структура представляла собой кольцо полииновой структуры, скрепленное чередующимися тройными и одинарными связями.

Проверка созданного аллотропа проводилась с помощью атомно-силового микроскопа для исследования кольцевой структуры. Кроме того, исследователи использовали зондовый силовой микроскоп Кельвина и сканирующий туннельный микроскоп для изучения распределения электронов на молекулярных орбиталях. Эти исследования подтвердили ожидаемую двойную антиароматику молекулы.

Успешный синтез этого уникального аллотропа углерода C16 открывает новые возможности для исследования новых химических теорий и потенциальной разработки материалов с использованием экзотических аллотропов углерода. Это представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании углеродных структур и манипулировании ими.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое аллотроп?

Аллотроп относится к различным формам или молекулярным расположениям одного и того же элемента. Аллотропы могут проявлять различные физические и химические свойства.

Что делает синтезированный аллотроп углерода C16 особенным?

Синтезированный аллотроп углерода C16 примечателен тем, что он вдвойне антиароматичен. Это свойство отличает его от других аллотропов углерода и имеет значение для изучения новых экспериментальных теорий и разработки новых материалов.

Как была решена проблема стабильности в процессе синтеза?

Чтобы преодолеть нестабильность прекурсоров, исследовательская группа использовала несколько маскирующих агентов для повышения стабильности. Это позволило успешно синтезировать аллотроп углерода C16.

Каковы потенциальные применения этого исследования?

Успешный синтез аллотропа углерода C16 открывает двери для дальнейших исследований новых химических теорий и потенциальной разработки материалов с использованием экзотических углеродных структур. Это расширяет наше понимание аллотропов углерода и их свойств.

(Источник: phys.org)