Новая технология отслеживает поток ионов в клетках

Ученые Чикагского университета разработали новую методику отслеживания потока ионов внутри органелл клеток. Этот прорыв дает представление о внутренней работе клеток и открывает доказательства того, что органеллы действительно регулируют ионы, решая ранее обсуждавшийся биологический вопрос. Используя крошечные устройства ДНК, которые биологически совместимы и нетоксичны, исследователи смогли измерить концентрацию ионов внутри определенных органелл. Устройства были разработаны таким образом, чтобы вступать в реакцию с близлежащими ионами, вызывая их свечение, которое можно наблюдать под микроскопом. Это позволяет ученым количественно определять уровень ионов, измеряя яркость датчика. Исследование было сосредоточено на двух разных ионах — калии и натрии — в разных органеллах.

Отслеживание уровня калия в рециркулирующих эндосомах (типе органелл, участвующих в сортировке и перемещении ионных каналов) показало, что ионные каналы действительно активны в органеллах. Это предполагает потенциальную роль ионных каналов в таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона. Этот новый метод дает возможность исследовать и понять роль ионов внутри органелл, которая ранее не была хорошо изучена. Результаты могут улучшить наше понимание клеточных функций и могут привести к новым методам лечения заболеваний и расстройств.

источники:

– Природная биотехнология (2023), DOI: 10.1038/s41587-023-01928-z.