Тайна гибрида собаки и лисицы: как это произошло?

В 2021 году собакоподобное животное было обнаружено в регионе Серрадо в Бразилии. Спасатели принесли его ветеринарам, которые обнаружили, что это гибрид собаки и лисицы, что стало первым подтвержденным случаем такого животного. В этой статье рассказывается, как появился этот уникальный гибрид, и обсуждаются его последствия.

Чтобы подтвердить, что животное действительно было гибридом собаки и лисицы, ученые провели несколько тестов. Они исследовали хромосомы существа и обнаружили, что у него их 76, что указывает на возможную гибридизацию между собаками с 78 хромосомами и пампасскими лисами с 74 хромосомами. Кроме того, генетический анализ митохондриальной и ядерной ДНК животного подтвердил его смешанное происхождение.

В статье объясняется, что, хотя собаки и лисы принадлежат к семейству Canidae, они представляют собой отдельные виды. Собаки относятся к роду Canis, а лисы — к категории Vulpes. Матерью гибрида собаки и лисицы была пампасская лисица. Биолог Роланд Кейс отмечает, что виды обычно размножаются с себе подобными, но гибридизация может произойти в тех случаях, когда один вид обычен, а другой редок.

Предполагается, что к их размножению могло привести перекрытие территорий пампасских лисиц и домашних собак, а также практика оставления собак в природных зонах. Изменение климата и потеря среды обитания также могут играть роль в стимулировании гибридизации, поскольку виды адаптируются к новой среде обитания.

К сожалению, гибрид собаки и лисы по имени Догксим умер в начале этого года при неизвестных обстоятельствах. Правительство Бразилии в настоящее время расследует его смерть.

Открытие гибрида собаки и лисицы поднимает интригующие вопросы о гибкости границ видов и возможности гибридизации между отдаленно родственными животными. Поскольку ученые продолжают изучать и понимать эти явления, это подчеркивает сложность и разнообразие мира природы.

источники:

– National Geographic: [ссылка]

– Телеграф: [ссылка]

– Веб-сайт Многопрофильного института цифровых публикаций (MPDI): [ссылка]

– Технологический запрос: [ссылка]