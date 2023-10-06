В погоне за взаимодействием между бактериями: взгляд на коллективное поведение

Исследователи из Института динамики и самоорганизации Макса Планка разработали новую модель, которая демонстрирует, как погоня за взаимодействиями между видами бактерий может вызвать динамические закономерности в их организации. Их результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters, проливают свет на механизмы коллективного поведения в бактериальных популяциях.

Модель фокусируется на невзаимном взаимодействии между двумя видами бактерий, когда один вид преследует другой, а другой стремится оттолкнуть. Исследователи обнаружили, что одного этого взаимодействия «преследуй и избегай» достаточно для формирования структурных паттернов. Конкретная картина, которая возникает, зависит от силы взаимодействия. Интересно, что отдельные бактерии, по-видимому, движутся беспорядочно, а структурный паттерн становится видимым только на более высоком уровне организации.

Предыдущие исследования предлагали модели, которые включают как меж-, так и внутривидовые взаимодействия для формирования закономерностей. Однако эта новая модель демонстрирует, что наличия подвижности бактерий, а не адгезии или выравнивания, достаточно для создания сложных суперструктур, охватывающих миллионы особей.

Что делает эту модель еще более значимой, так это ее применимость за пределами видов бактерий. Его можно использовать для понимания других коллективных моделей поведения, например, наблюдаемых у микропловцов, управляемых светом, социальных насекомых, групп животных и роев роботов. Рассматривая множество видов и взаимодействий, модель дает представление о формировании крупномасштабных структур в сетях со многими компонентами.

Это исследование способствует нашему пониманию того, как индивидуальные взаимодействия порождают коллективное поведение и самоорганизацию в различных биологических системах. Это открывает новые возможности для изучения и прогнозирования сложных закономерностей в различных популяциях.

Источник: Общество Макса Планка.