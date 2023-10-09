Анализ вспышек во время транзитов TRAPPIST-1

В этом исследовании представлен первый анализ JWST ближней инфракрасной спектроскопии звездных вспышек, наблюдаемых во время транзитов скалистых экзопланет в системе TRAPPIST-1. Наблюдения проводились с помощью приборов NIRISS и NIRSpec, охватывающих длины волн от 0.6 до 3.5 мкм.

Всего во время транзитных событий TRAPPIST-1b, f и g наблюдалось четыре вспышки. Анализ был сосредоточен на измерении линейного излучения и характеристике вспышечного континуума. Наблюдаемые линии включали Hα, Pα-Pϵ, Brβ, He I λ0.7062 мкм, две инфракрасные триплетные линии Ca II (IRT) и He I IRT.

Интересным открытием является обнаружение ранее не наблюдавшихся излучений линий Pα и Brβ во время вспышек. Непрерывное излучение всех четырех вспышек хорошо описывалось излучением черного тела с эффективной температурой ниже 5300 К, что ниже температур, обычно наблюдаемых на оптических длинах волн.

В исследовании также изучалось влияние вспышек на транзитные спектры. Спектры 0.6–1 мкм были свернуты с откликом TESS для измерения скорости вспышек TRAPPIST-1 в полосе пропускания TESS. Было обнаружено, что вспышки с энергией 1030 эрг, достаточно большие, чтобы повлиять на транзитные спектры, происходят с частотой 3.6+2.1-1.3 вспышечных события.

В целом, этот анализ дает ценную информацию о поведении вспышек во время транзитов экзопланет TRAPPIST-1. Обнаружение новых эмиссионных линий и характеристика излучения вспышечного континуума способствуют нашему пониманию звездной активности и ее влияния на наблюдения экзопланет.

источники:

– «Широкополосные кривые блеска пораженных вспышками транзитов TRAPPIST-1b и f» – astro-ph.SR