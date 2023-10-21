Чандраян-4: следующий шаг в исследовании Луны для ISRO

Индия и Япония сотрудничают в рамках амбициозного проекта по исследованию Луны под названием «Миссия Чандраяан-4», также известного как проект «Лунные полярные исследования» (LUPEX). Совместные усилия Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Индийской организации космических исследований (ISRO) направлены на исследование южного полюса Луны.

Миссию «Чандраян-4» планируется запустить в 2026 году. ISRO будет отвечать за строительство лунного корабля, который будет служить важнейшим связующим звеном между марсоходом и поверхностью Луны. JAXA, с другой стороны, будет контролировать запуск миссии и предоставит сам луноход. Ровер будет оснащен передовыми научными инструментами для выполнения исследовательских задач.

Исследование южного полюса Луны представляет большой интерес для ученых и исследователей, поскольку считается, что он содержит ценные ресурсы, такие как водяной лед. Изучая этот регион, ученые надеются получить более глубокое понимание геологической истории Луны и потенциала для будущих исследований человеком.

Миссия «Чандраян-4» опирается на успех предыдущих лунных миссий, проведенных Индией и Японией. Индийская миссия «Чандраян-1», запущенная в 2008 году, сделала важные открытия, в том числе обнаружила молекулы воды на Луне. Японская миссия «Селена», запущенная в 2007 году, также предоставила ценную информацию о поверхности Луны.

Сотрудничество между ISRO и JAXA позволяет обмениваться опытом, ресурсами и научными данными, что делает миссию «Чандраян-4» еще более эффективной. Он является примером международного сотрудничества и сотрудничества, необходимых для продвижения освоения космоса и расширения наших знаний о Вселенной.

Ожидая запуска миссии «Чандраян-4» в 2026 году, мы можем ожидать новых захватывающих открытий и понимания южного полюса Луны. Эти совместные усилия Индии и Японии представляют собой важную веху в освоении Луны и прокладывают путь для будущих усилий в освоении космоса.

Определения:

– Миссия «Чандраян-4»: проект «Лунные полярные исследования» (LUPEX), совместная инициатива по исследованию Луны ISRO и JAXA.

– ISRO: Индийская организация космических исследований.

– ДЖАКСА: Японское агентство аэрокосмических исследований.

источники:

– Pexels (источник изображения)

– ANI (Источник информации о миссии Чандраян-4)