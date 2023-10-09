Миссия «Чандраян-4»: следующая лунная попытка ISRO

Миссия «Чандраян-4» оказалась в центре внимания, когда Индийская организация космических исследований (ISRO) завершает свою миссию «Чандраяан-3». Хотя шансы на реализацию миссии «Чандраян-4» невелики, все внимание переключилось на эту новую лунную экспедицию. Официально известное как «Лунная полярная исследовательская миссия» (Lupex), это предприятие направлено на исследование лунных полюсов.

Миссия «Чандраян-4» набрала обороты после того, как ISRO столкнулась с неудачами с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян» на Луне. Поскольку они, скорее всего, нефункциональны, возрождение миссии «Чандраян-4» было бы чудом. Тем не менее, ISRO полна решимости продолжить новые исследования Луны.

В 2017 году ISRO сотрудничала с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), подписав соглашение о продвижении лунных миссий. Это партнерство проложило путь к совместным усилиям по исследованию загадок Луны. Миссия «Чандраян-4» является одним из результатов этого сотрудничества, демонстрируя общее видение обеих организаций.

Лунная полярная исследовательская миссия (Чандраян-4) направлена ​​на получение ценной информации о лунных полюсах. Эти регионы имеют важное научное значение, поскольку могут содержать такие ресурсы, как водяной лед, и могут служить потенциальными местами для будущих усилий по колонизации человека.

Хотя конкретные подробности о миссии Chandrayaan-4 еще не раскрыты, ожидается, что она будет основываться на знаниях, полученных в ходе предыдущих миссий. Приверженность ISRO исследованию космоса и сотрудничество с JAXA, несомненно, будут способствовать успешной лунной экспедиции.

В заключение, хотя шансы на возрождение миссии «Чандраян-4» остаются невеликими, она стала центром внимания ISRO по завершении миссии «Чандраян-3». Поскольку миссия Lupex уже на горизонте, партнерство ISRO с JAXA сигнализирует о светлом будущем исследований Луны, раскрывая тайны Луны и ее потенциал для будущих человеческих начинаний.

источники:

– ИСРО