Миссия Чандраян-4: исследование южного полюса Луны

Индия и Япония сотрудничают в важной миссии по исследованию Луны, известной как миссия Чандраяан-4, также называемая проектом LUPEX. Это совместное усилие Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Индийской организации космических исследований (ISRO) планируется запустить в 2026 году с учетом конкретных целей.

Основная цель миссии «Чандраян-4» — исследование южного полюса Луны. Этот регион Луны представляет большой интерес для ученых, поскольку считается, что он содержит воду. Миссия будет сосредоточена на исследовании наличия воды возле южного полюса Луны.

Для достижения этой цели ISRO будет отвечать за строительство лунного корабля, а JAXA будет контролировать запуск миссии и предоставит луноход. Ровер будет оснащен научными приборами для автономного поиска воды и даже бурения лунной поверхности для сбора проб для анализа.

Присутствие воды на Луне имеет большое значение для будущих исследований Луны и потенциальных человеческих поселений. Воду можно использовать для различных целей, например, для питья, орошения и даже в качестве источника кислорода для систем жизнеобеспечения. Исследуя южный полюс Луны и исследуя наличие воды, миссия «Чандраян-4» предоставит ценные данные для нашего понимания Луны и ее ресурсов.

Эти совместные усилия Индии и Японии демонстрируют дух международного сотрудничества в освоении космоса. Объединив свой опыт и ресурсы, обе страны стремятся добиться революционных открытий и достижений в исследовании Луны.

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– ISRO (Индийская организация космических исследований)