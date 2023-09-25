Попытки ISRO установить связь с Vikram Lander и Pragyan Rover оказались безуспешными

Индийская организация космических исследований (ISRO) столкнулась с проблемами при установлении связи с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» миссии «Чандраяан-3». Эти исследователи Луны высадились в неизведанном южном полярном регионе Луны 23 августа после 40-дневного путешествия в космосе.

Несмотря на многочисленные попытки, ISRO не получила никаких сигналов от посадочного модуля и марсохода. 2 сентября оборудование было переведено в спящий режим после выполнения первоначальных задач. Ровер успешно исследовал поверхность Луны на глубине более 100 метров, подтвердив наличие различных элементов, таких как сера, железо и кислород. Однако с тех пор ISRO не смогла возродить систему.

ISRO продолжит свои усилия по установлению контакта с посадочным модулем и марсоходом до следующего лунного заката 30 сентября. Агентство по-прежнему надеется, что восход солнца на мысе Шившакти, где расположено оборудование, вернет их к жизни. Однако существует неопределенность относительно того, когда будет установлен контакт с инструментами.

Шансы на возрождение всегда были невелики из-за суровой лунной среды в течение долгой ночи. По словам Нилеша Десаи, директора Центра космических приложений, если электроника выдержит холодную температуру, вероятность возрождения составляет 50-50 процентов. Если нет, то миссия уже достигла своих целей.

Миссия «Чандраян-3» уже вошла в историю, поскольку она знаменует собой первую успешную мягкую посадку Индии в южной полярной области Луны. Несмотря на нынешнее молчание посадочного модуля и марсохода, миссия добилась значительных успехов в исследовании Луны. ISRO продолжает свои усилия по восстановлению связи, и мир ожидает успешного возрождения этих лунных послов.

источники:

– IndiaToday.in