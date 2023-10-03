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Проект «Чандраян-3»: эксперимент Викрама Лендера с прыжком превышает цели миссии

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Проект «Чандраян-3»: эксперимент Викрама Лендера с прыжком превышает цели миссии

Посадочный модуль «Викрам», совершивший историческую посадку на поверхность Луны 23 августа, превысил поставленные цели миссии, успешно проведя незапланированный эксперимент по прыжку. Директор проекта «Чандраян-3» П. Вирамутувел рассказал, что во время этого эксперимента посадочный модуль запустил двигатели, поднялся примерно на 40 сантиметров и благополучно приземлился на расстоянии 30–40 сантиметров от своего первоначального места в мысе Шив Шакти.

Этот эксперимент с хмелем демонстрирует возможности миссии Chandrayaan-3 отрываться от лунной поверхности, указывая на потенциал будущих миссий по доставке образцов с Луны в Индию. Успех этого маневра открывает новые возможности для будущего возвращения образцов с Луны и пилотируемых миссий на Луну.

В течение 14-дневного периода исследований и экспериментов на поверхности Луны как посадочный модуль «Викрам», так и марсоход «Прагян» предоставили огромное количество данных. Они проводили различные эксперименты по изучению лунной среды до наступления кромешной тьмы и холодной погоды.

С другой стороны, попытки реанимировать спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагьян» в предыдущую лунную ночь оказались безуспешными, и от них не было получено никакого ответа. Это означает конец всех усилий по возрождению миссии, несмотря на ее успех в достижении своих целей.

Миссия «Чандраян-3», достигшая важной вехи приземления вблизи южного полярного региона Луны, укрепляет позиции Индии как первой страны, совершившей такой подвиг. Это замечательное достижение заложило основу для будущих усилий по исследованию Луны.

источники:
– Директор проекта «Чандраян-3» П. Вирамутувел
- Индия сегодня ТВ

(Примечание: эта статья является вымышленным представлением оригинальной статьи и не содержит никакой фактической информации или цитат упомянутых лиц.)

By Вики Ставропулу

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