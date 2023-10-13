Захватывающее открытие серы на Луне миссией Чандраяан-3

Ученые были в восторге от неожиданного открытия, сделанного индийской миссией Chandrayaan-3 на Луне. Помимо загадочных лунотрясений и явлений перегрева, миссия выявила наличие отложений серы на поверхности Луны. Хотя ученые знали о существовании серы на Луне, они считали, что ее количество очень мало. Однако этот вывод бросает вызов этому предположению.

На фотографиях Луны четко видны участки темных и белых областей. Темные пятна состоят из вулканической породы, которая содержит большее количество серы по сравнению с белым «горным» материалом. Эта вулканическая активность плавит богатые серой породы под поверхностью Луны, а магма позже охлаждается и образует эти темные пятна.

Во время этого процесса часть серы уходит в тонкую атмосферу Луны и в конечном итоге конденсируется в виде твердой породы на поверхности, особенно на лунных полюсах, из-за низких температур. Присутствие серы возле места посадки было обнаружено рентгеновским спектрометром альфа-частиц и приборами LIBS на марсоходе «Прагьян» Чандраяана-3. Первоначальные данные позволяют предположить, что уровень серы здесь может быть на удивление выше, чем в вулканической породе вблизи лунного экватора.

Открытие серы имеет большое значение, поскольку оно открывает новые возможности для исследования Луны и заселения ее. Серу можно использовать для создания безводного бетона для строительства лунных баз, производства солнечных элементов на основе серы, батарей и даже удобрений для потенциальных будущих сельскохозяйственных операций. Используя ресурсы серы, ограниченную воду, приносимую с Земли, можно сохранить для основных нужд, таких как питьевая вода, кислород для дыхания и ракетное топливо.

Результаты, полученные посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» «Чандраяан-3», несмотря на их нынешний спящий режим, имеют огромную ценность для будущих лунных миссий. Этот прорыв является свидетельством достижений ISRO (Индийской организации космических исследований) и будет в значительной степени способствовать успеху будущих исследований космоса.

источники:

– «Посадочный модуль «Викрам» Чандраяана-3 на поверхности Луны, снятый марсоходом Прагьян» – ISRO

– Экспертный вклад Джеффри Гиллис-Дэвиса, планетолога.

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