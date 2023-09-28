Чандраян-3: Надежда Викрама Лендера и Прагьяна Ровера угасает

Индийская организация космических исследований (ISRO) продлила срок ожидания до 14 дней, чтобы установить контакт с посадочным модулем «Викрам» и пражским марсоходом «Чандраяан-3». Однако бывший ученый ISRO Тапан Мишра считает, что даже если марсоходу не удастся возродиться, было бы чудом, если посадочный модуль продолжит работать.

Посадочный модуль Chandrayaan изначально был рассчитан всего на 14 дней работы. В экстремальных лунных условиях Южного полюса температура может опускаться до -200 градусов по Цельсию. При таких низких температурах пластики, углеродные материалы и электроника могут треснуть и выйти из строя. Однако Мишра по-прежнему надеется, что ISRO внедрила эффективные меры по управлению температурным режимом для преодоления этих проблем.

Чтобы защитить электрические компоненты от суровых лунных ночных температур, которые могут достигать -250 градусов по Цельсию, посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» во время своей миссии были переведены в «спящий режим». По оценкам ученых, вероятность того, что эти устройства смогут выдержать отрицательные температуры, составляет всего 50%.

Бывший руководитель ISRO AS Киран Кумар выразил обеспокоенность тем, что шансы на пробуждение марсохода и посадочного модуля со временем уменьшаются. Однако команда ISRO по-прежнему привержена установлению контакта с космическим кораблем до 30 сентября, что знаменует собой следующий лунный закат. Если посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян» не смогут проснуться, ISRO объявила, что они останутся на Луне в качестве лунного посла Индии.

источники:

– АНИ (через Твиттер)

– BBC (через YouTube)