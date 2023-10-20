Судьба Чандраяана-3: проблемы, с которыми столкнулся Викрам на Луне

Миссия Чандраян-3 Индийской организации космических исследований (Исро) завершилась, и космический корабль был переведен в спящее состояние на Луне. Посадочный модуль «Викрам» вместе с марсоходом «Прагян» отключен от питания и останется на поверхности Луны на неопределенный срок. Однако даже в этом спящем состоянии космический корабль по-прежнему сталкивается с рядом угроз.

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются Викрам и Прагьян, является постоянная бомбардировка лунной поверхности микрометеороидами. Эти крошечные частицы могут нанести ущерб космическому кораблю, если столкнутся с ним. Хотя на Луне нет атмосферы, вызывающей коррозию, холодные температуры лунной ночи и солнечная радиация также представляют собой потенциальный риск.

Доктор П. Шрикумар, профессор и директор Центра естественных наук Манипала, объясняет, что лунная пыль также может представлять проблему. В отличие от пыли на Земле, лунная пыль может прилипать к материалам из-за отсутствия воздуха на Луне. Такое скопление пыли потенциально может повлиять на функционирование космического корабля.

Несмотря на эти проблемы, ученые Исро удовлетворены достижениями миссии. Миссия «Чандраян-3» успешно исследовала южный полюс Луны, регион, который, как полагают, содержит водяной лед. Марсоход Прагьян провел химический анализ лунной поверхности, подтвердив наличие серы и обнаружив другие элементы. Ровер также обнаружил сейсмическую активность, что дало ценную информацию о составе Луны и геологической активности.

С другой стороны, посадочный модуль «Викрам» успешно провел эксперимент с прыжком, продемонстрировав свой потенциал по возвращению образцов с Луны в будущих миссиях. Данные, собранные миссией, не только расширили наше понимание Луны, но и проложили путь для будущих лунных и межпланетных миссий.

Хотя судьба Викрама и Прагьяна на Луне остается неопределенной, их вклад в исследование Луны неоспорим. Завершив свою миссию, они навсегда останутся на поверхности Луны, служа свидетельством усилий Индии по освоению космоса.

Определения:

– Исро: Индийская организация космических исследований.

- Чандраян-3: лунная миссия Исро

- Посадочный модуль «Викрам»: компонент посадочного модуля «Чандраяан-3».

– Прагьянский марсоход: компонент марсохода Чандраяан-3.

источники:

– Индия сегодня: [источник]

– Исро: [источник]