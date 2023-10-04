«Чандраян-3»: спускаемый аппарат «Викрам» превосходит ожидания успешным экспериментом с прыжком

Директор проекта «Чандраяан-3» П. Вирамутувел сообщил, что эксперимент посадочного модуля «Викрам» на Луне изначально не планировался Индийской организацией космических исследований (ISRO). Однако этот импровизированный маневр превзошел цели миссии и собрал ценные данные во время 14-дневной миссии на Луне.

Во время эксперимента с прыжком посадочный модуль «Викрам» запустил двигатели, поднявшись примерно на 40 сантиметров, а затем благополучно приземлился на расстоянии 30–40 сантиметров от исходного местоположения. Эта успешная демонстрация продемонстрировала способность космического корабля взлетать с поверхности Луны, открыв путь для будущих перспективных исследований космоса.

Перед наступлением лунной ночи посадочный модуль и марсоход провели важные эксперименты и собрали жизненно важную информацию. Вирамутувель заявил, что цели миссии не только были достигнуты, но и превзошли ожидания. Научная цель была полностью достигнута, что оставило команду и руководство ISRO удовлетворенными.

«Чандраян-3» был запущен 14 июля 2023 года с космодрома Сатиш Дхаван. Выйдя на лунную орбиту 5 августа, посадочный модуль успешно приземлился возле Южного полюса Луны 23 августа. Это достижение сделало Индию четвертой страной, совершившей высадку на Луне, и первой, сделавшей это вблизи Южного полюса Луны.

источники:

- Индия сегодня