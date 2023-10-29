Новая статья: Раскрытие тайн гало выброса на Луне

Ученые из Индийской организации космических исследований (ISRO) и Национального центра дистанционного зондирования (NRSC) недавно предоставили захватывающую информацию о лунном феномене, известном как «ореол выброса». В своем последнем отчете исследователи пролили свет на значение этого явления и на то, как оно позволило им глубже понять лунную поверхность.

Во время миссии «Чандраян-3», когда 23 августа спускаемый аппарат «Викрам» успешно приземлился на поверхность Луны, он создал ореол выброса, состоящий из лунного материала. Это гало, описываемое как яркое пятно неправильной формы, окружающее посадочный модуль, послужило ценным ресурсом для изучения лунной поверхности.

По оценкам исследователей, около 2.06 тонны лунного эпиреголита, состоящего из лунных камней и почвы, обычно называемых лунной пылью, были выброшены и разбросаны на площади 108.4 м² вокруг места приземления. Эпиреголит — верхний слой лунной поверхности.

Анализируя изображения высокого разрешения, полученные камерой высокого разрешения (OHRC) орбитального аппарата «Чандраяан-2», научная группа сравнила изображения до и после приземления, чтобы лучше понять феномен гало выброса. Этот анализ позволил получить ценную информацию о роли двигателей спускаемой ступени в создании ореола выброса и установлении его характеристик.

Успех миссии «Чандраян-3» стал важной вехой в программе освоения космоса Индии. Мало того, что посадочный модуль «Викрам» совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны, Индия также стала четвертой страной после США, Китая и России, успешно совершившей этот подвиг. На протяжении всей миссии спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагьян» проводили различные научные эксперименты и сделали примечательные открытия.

Изучение феномена гало выброса расширило наше понимание динамики лунной поверхности и сложностей, связанных с высадкой на Луну. Эти результаты будут способствовать будущим миссиям и исследовательским усилиям, направленным на изучение небесного соседа Земли.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое эпиреголит?

Эпи-реголит — это верхний слой лунной поверхности, состоящий из лунных камней и почвы, широко известных как лунная пыль.

Как образовалось ореол выброса?

Ореол выброса образовался в результате спуска двигателей ступени и последующей посадки спускаемого аппарата «Викрам» во время миссии «Чандраяан-3».

Что показало исследование ореола выброса?

Изучение явления гало выброса дало ценную информацию о динамике лунной поверхности и характеристиках лунного реголита. Это также способствовало лучшему пониманию сложностей, связанных с высадкой на Луну.

источники:

– [Журнал Индийского общества дистанционного зондирования] (example.com)