Новое открытие: раскрытие секретов высадки на Луну

Когда 3 августа спускаемый аппарат «Викрам» «Чандраян-23» приземлился на поверхность Луны, произошло знаменательное событие. Когда он спустился и вступил в контакт с лунным грунтом, значительное количество лунного материала было выброшено в космос, что привело к поразительному явлению, известному как «ореол выброса».

Ученые из Индийской организации космических исследований (ISRO) подсчитали, что около 2.06 тонны лунного эпиреголита, то есть верхней поверхности лунного грунта или реголита, были выброшены с места приземления на площади 108.4 м². Это захватывающее открытие, опубликованное в Журнале Индийского общества дистанционного зондирования, дает ценную информацию о поведении лунных материалов во время приземления и открывает путь для дальнейших исследований лунной геологии.

Чтобы исследовать это явление, ученые обратились к камере высокого разрешения (OHRC) на борту орбитального корабля «Чандраян-2». Сравнивая подробные панхроматические изображения, сделанные до и после приземления Викрама, они смогли охарактеризовать завораживающий «ореол выброса». Это яркое пятно неправильной формы окружало посадочный модуль, раскрывая захватывающую динамику приземления на Луну.

Результаты проливают свет на силы и механизмы, действующие в процессе приземления, давая ученым более глубокое понимание воздействия лунных кораблей на лунную поверхность. Кроме того, ученые оценили количество выброшенного лунного эпиреголита, используя эмпирические соотношения, что дополнило наши знания о количествах и поведении лунного материала в таких событиях.

Это новое открытие знаменует собой важную веху в исследовании Луны, предлагая новый взгляд на взаимодействие между космическим кораблем и поверхностью Луны. Это открывает захватывающие возможности для будущих исследований, продвигая наше понимание геологии Луны и прокладывая путь для более продвинутых лунных миссий.

Что такое «ореол выброса»?

«Гало выброса» относится к аномальной яркой области, образующейся вокруг лунного корабля при столкновении с поверхностью Луны и вызванной выбросом лунного материала.

Что такое лунный эпиреголит?

Лунный эпиреголит относится к верхнему слою почвы или реголиту, обнаруженному на поверхности Луны.

Как изучалось «ореол выброса»?

Ученые использовали камеру высокого разрешения (OHRC) на борту орбитального корабля «Чандраяан-2» для получения изображений высокого разрешения до и после приземления, что позволило провести детальный анализ «ореола выброса».

Какое влияние это открытие окажет на исследование Луны?

Это открытие дает ценную информацию о поведении лунных материалов во время посадки и расширяет наше понимание задействованных сил и динамики. Это открывает новые возможности для исследований и достижений в области лунной геологии и планирования миссий.