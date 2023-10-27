Новое исследование раскрывает интересные результаты о посадке Чандраяана-3 на Луну

Недавнее исследование, проведенное учеными Индийской организации космических исследований (ISRO), раскрыло захватывающие подробности исторической посадки на Луну спускаемого модуля «Чандраяан-3» «Викрам». Исследование под названием «Характеристика ореола выброса на лунной поверхности вокруг посадочного модуля Викрама Чандраяан-3 с использованием изображений OHRC» было опубликовано в Журнале Индийского общества дистанционного зондирования.

Согласно исследованию, когда «Викрам» приземлился на поверхность Луны 23 августа 2023 года, он создал замечательное явление, известное как «ореол выброса». Этот ореол выброса образовался, когда посадочный модуль поднял лунную пыль и создал вокруг себя яркое пятно во время спуска и приземления.

Используя панхроматические изображения высокого разрешения, полученные с помощью камеры высокого разрешения (OHRC) орбитального аппарата «Чандраяан-2», ученые сравнили изображения, полученные до и после приземления. Они охарактеризовали ореол выброса как яркое пятно неправильной формы, окружающее посадочный модуль.

По оценкам исследования, около 2.06 тонны лунного эпиреголита (поверхностного материала) были выброшены и смещены на площади 108.4 м² вокруг места приземления. Это значительное смещение лунного материала дает ценную информацию о геологических процессах и составе поверхности Луны.

Успешная мягкая посадка «Чандраян-3» на поверхность Луны ознаменовала историческое достижение Индии, сделав ее четвертой страной, совершившей посадку космического корабля на Луну, и первой, приземлившейся в полярном регионе. С момента приземления посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян» провели различные измерения на месте, подтвердив наличие серы в регионе и обнаружив второстепенные элементы.

Несмотря на переход в спящий режим после одного лунного дня, попытки разбудить посадочный модуль и марсоход пока не увенчались успехом. Тем не менее, данные и выводы, собранные за период их эксплуатации, продолжают давать ценную информацию о нашем ближайшем небесном соседе.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое ореол выброса?

Ответ: Ореол выброса — это явление, которое возникает во время приземления на Луну, когда лунная пыль поднимается, образуя яркое пятно вокруг места приземления.

Вопрос: Сколько лунного материала было выброшено во время приземления Чандраяана-3?

Ответ: По оценкам исследования, около 2.06 тонны материала лунной поверхности были выброшены и смещены на площади 108.4 м² вокруг места приземления.

Вопрос: Какие измерения провели Викрам и Прагьян Ровер?

Ответ: Некоторые из проведенных измерений включают подтверждение присутствия серы в этом регионе и обнаружение присутствия второстепенных элементов на лунной поверхности.

источники:

– Журнал Индийского общества дистанционного зондирования: [URL]

– ИСРО: [URL]