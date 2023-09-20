Индийская организация космических исследований ждет восхода солнца для связи с Чандраяаном-3

Индийская организация космических исследований (Исро) с нетерпением ожидает восхода солнца над южным полюсом Луны, поскольку это позволит им установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» их миссии «Чандраян-3». Лунный дуэт последние 15 дней находился в спящем режиме из-за лунной ночи, но с приходом солнечного света в точку Шив Шакти ожидается, что их эксплуатационные условия улучшатся.

Представители Исро заявили, что они надеются восстановить связь с посадочным модулем и марсоходом теперь, когда на месте посадки наступил восход солнца. Это решающий момент для миссии, поскольку тепло, обеспечиваемое Солнцем, необходимо для работы как посадочного модуля, так и марсохода.

Миссия «Чандраян-3» стартовала 14 июля 2023 года и уже достигла значительных успехов. Это сделало Индию четвертой страной, успешно высадившейся на Луну, и первой, сделавшей это вблизи южного полюса Луны. Основная цель миссии — исследование этого интересного с научной точки зрения региона, который, как полагают, содержит значительное количество замерзшей воды.

С момента приземления 23 августа посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» проводят различные эксперименты. Они измеряют плотность электронов в ионосфере Луны и измеряют температуру лунной поверхности. Ровер даже сделал первое изображение спускаемого аппарата на поверхности Луны.

Однако лунная ночь остановила работу, поскольку батареи транспортных средств, работающие на солнечной энергии, оказались недостаточно мощными, чтобы поддерживать работу их систем без солнечного света. Исро надеется, что с наступлением восхода солнца миссия сможет возобновить свои новаторские исследования, если электроника выдержит холодную ночь.

Если Исро успешно восстановит связь с Викрамом и Прагьяном, это будет выдающимся достижением, демонстрирующим их стойкость и технологическое мастерство в области исследования космоса. Восход солнца в точке Шив Шакти может ознаменовать начало новой главы в исследовании Луны.

источники:

Индия сегодня