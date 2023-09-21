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Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» ждут восхода солнца, чтобы восстановить связь

ByВики Ставропулу

сентябрь 21, 2023
Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» ждут восхода солнца, чтобы восстановить связь

Индийская организация космических исследований (ISRO) готова предпринять еще одну попытку установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян» миссии «Чандраяан-3» 21 сентября, когда солнце взойдет над южным полюсом Луны.

С момента приземления на южный полюс Луны 23 августа спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагян» проводят различные эксперименты, в том числе измеряют плотность электронов в ионосфере Луны и измеряют температуру лунной поверхности. Ровер «Прагьян» даже сделал первое изображение спускаемого аппарата «Викрам» на поверхности Луны.

Однако примерно через две недели бездействия в точке Шив Шакти на Луне, выдержав морозы до -200 градусов по Цельсию, дуэт, как мы надеемся, восстановит функциональность с приходом солнечного света.

Батареи посадочного модуля и марсохода были переведены в режим сна поэтапно, начиная со 2 сентября, при этом солнечные панели были ориентированы на получение света на рассвете. Восход солнца на посадочной площадке «Чандраян-3» обеспечит необходимое тепло для работы посадочного модуля и марсохода. ISRO теперь ждет, пока батареи перезарядятся.

Как только посадочный модуль и марсоход снова включатся, они начнут выполнять команды, которые были переданы в их системы. Ровер возобновит исследование лунной поверхности, а оборудование на борту посадочного модуля продолжит сбор данных. Председатель ISRO С. Соманат выразил надежду, что оборудование вернется к жизни 22 сентября.

Успешное восстановление связи с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» станет значительным достижением для Индии, сделав ее четвертой страной после США, Китая и России, успешно высадившейся на поверхность Луны, и первой, совершившей высадку на Луне. Южный полюс Луны.

источники:
- Индия сегодня
- Hindustan Times

By Вики Ставропулу

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