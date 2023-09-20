Чандраян-3: ожидания и потенциальные результаты Викрама Лендера и Прагьян Ровера

Пока Индийская организация космических исследований (ISRO) ожидает пробуждения посадочного модуля «Викрам» и марсохода «Прагьян» Чандраяана-3, после того, как они начнут изучать собранные данные, ожидаются ключевые выводы. Эти результаты могут дать ценные знания о лунном грунте, которые могут принести пользу будущим миссиям на Луну, в том числе связанным с исследованием человеком.

Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян» были переведены ISRO в спящий режим и, как ожидается, выйдут из строя 22 сентября. Председатель ISRO С. Сомнатх отметил, что окончательные оценки поведения систем можно будет сделать только после их пробуждения. Хотя собран значительный объем данных, анализ и интерпретация результатов может занять несколько месяцев или даже пару лет.

Анил Бхарадвадж, директор Лаборатории физических исследований (PRL), заявил, что в настоящее время основное внимание уделяется изучению различных параметров, таких как особенности поверхности, температура, элементный состав, сейсмическая активность и состояние верхнего слоя почвы. Наблюдения, сделанные с помощью этих инструментов, могут дать новое представление о верхнем слое почвы Луны. Траектории движения марсохода, видимые на изображениях, полученных приборами, указывают на рыхлый грунт с бороздками глубиной около сантиметра и уходящими в поверхность опорами посадочного модуля. Ожидается, что по мере продвижения миссии вглубь лунного грунта она станет более компактной.

«Чандраян-3», третья лунная миссия ISRO, была запущена 14 июля с космодрома Сатиш Дхаван в Шрихарикоте. Целью миссии является разработка и демонстрация новых технологий, необходимых для межпланетных миссий. Местный посадочный модуль (LM), двигательный модуль (PM) и марсоход оснащены современными инструментами для сбора данных о поверхности и окружающей среде Луны.

В целом, данные, собранные Викрамом и Прагьяном, могут внести свой вклад в научный прогресс и открыть двери для дальнейшего исследования не только Луны, но и для будущих пилотируемых космических полетов.

источники:

– Таймс оф Индия (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Лаборатория физических исследований – www.prl.res.in