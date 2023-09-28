Научный прибор на модуле «Чандраян-3» отправляет достаточно данных для будущего изучения экзопланеты

Научный прибор на двигательном модуле «Чандраян-3», называемый «Спектрополяриметрия обитаемой планеты Земля» (SHAPE), успешно вращается вокруг Луны в течение 52 дней и уже предоставил достаточно данных для своих намеченных целей. SHAPE предназначен для изучения свойств Земли, похожих на обитаемые планеты, во время ее орбиты вокруг Луны, а собранные данные будут использоваться Индийской организацией космических исследований (ISRO) для изучения экзопланет в будущем.

Прибор работает только в определенные периоды, когда видимость с Земли хорошая. В течение этого времени он непрерывно собирает данные, которые не зависят от времени, а это означает, что полученные характеристики остаются постоянными и не меняются со временем. Хотя анализ данных, как ожидается, займет несколько месяцев, на данный момент получено достаточно информации для достижения целей полезной нагрузки.

Экзопланеты стали основным объектом внимания астрофизиков, поскольку они потенциально могут поддерживать жизнь. На сегодняшний день обнаружено более 5,000 экзопланет, и еще тысячи ожидают дальнейшего подтверждения. Первые экзопланеты были открыты только в 1990-х годах, что ознаменовало значительный прогресс в нашем понимании планетных систем за пределами нашей.

Двигательный модуль «Чандраян-3» в первую очередь предназначался для транспортировки посадочного модуля «Викрам и Прагьян» на Луну, но для максимизации его потенциала был добавлен SHAPE. Цель SHAPE — обеспечить будущие открытия меньших экзопланет, которые потенциально могут быть обитаемы или поддерживать жизнь.

Хотя первоначально предполагалось, что срок службы модуля составит около шести месяцев, в нем все еще остается значительное количество топлива, что, по оценкам, продлит срок его эксплуатации на несколько лет. Когда двигательный модуль отделился от посадочного модуля, в нем осталось более 150 кг неизрасходованного топлива. Несмотря на то, что часть этого топлива была использована за последние 50 дней, его все еще достаточно, чтобы продолжать вращаться вокруг Луны.

Источники: TOI, НАСА.

Определения:

– Спектрополяриметрия обитаемой планеты Земля (SHAPE): научный прибор на модуле «Чандраян-3», предназначенный для изучения свойств Земли, подобных обитаемой планете, во время ее орбиты вокруг Луны.

– Экзопланета: планета, вращающаяся вокруг звезды за пределами Солнечной системы.