Исро ожидает ответа от посадочного модуля «Чандраян-3» и вездехода на Луне

Индийская организация космических исследований (Исро) все еще ждет ответа от спускаемого аппарата (Викрам) и вездехода (Прагян) миссии «Чандраян-3», спустя три дня после восхода солнца на Луне. Председатель Isro С. Соманат заявил, что сигнала пока не поступало, но все еще есть надежда, что системы могут проснуться в будущем. В течение лунного дня, который длится 14 земных суток, постоянно светит солнечный свет, вызывая повышение температуры. Такое повышение температуры может разогреть системы посадочного модуля и марсохода, дав им возможность проснуться даже на 14-й день.

Если системы просыпаются, это дает множество преимуществ. Одним из основных преимуществ будет возможность повторять эксперименты на месте. Экспериментальные данные, собранные из разных мест на поверхности Луны, обеспечат лучшее представление о местности и ее характеристиках. Кроме того, другие инструменты, такие как «Радиоанатомия гиперчувствительной ионосферы и атмосферы, связанной с Луной», выиграют от исследования Луны из разных мест и в разное время.

Даже если посадочный модуль и марсоход не проснутся, миссию «Чандраян-3» все равно можно считать успешной. Он достиг своих целей миссии по демонстрации безопасной и мягкой посадки, мобильности марсохода и проведению научных экспериментов на месте. Данные, уже собранные из бодрствующих систем, предоставят ценную информацию.

Ученые Исро полагают, что вторая возможность для Викрама и Прагяна была бы бонусом к миссии, но основные цели уже достигнуты. Экваториальная область Луны тщательно изучена, и получение данных из разных мест обогатит наше понимание лунной поверхности.

источники:

– Восход солнца на Луне, Исро ничего не слышал от посадочного модуля «Чандраяан-3» (Викрам) и вездехода (Прагян) – Times of India