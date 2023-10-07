Конец лунного корабля и вездехода «Чандраяан-3»

По словам космического ученого А.С. Киран Кумара, третья лунная миссия Индии, «Чандраян-3», возможно, подошла к концу, поскольку нет никакой надежды на возрождение лунного корабля и вездехода. Попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян» не увенчались успехом, что сигнализирует о возможном завершении миссии.

«Чандраян-3» вошел в историю 23 августа, когда Индия стала четвертой страной, совершившей мягкую посадку вблизи южного полюса Луны. Посадочный модуль и марсоход были переведены в спящий режим 4 и 2 сентября соответственно, перед заходом Луны в надежде, что они пробудятся при следующем восходе солнца 22 сентября. Однако никаких сигналов от них до сих пор не поступило.

Цели миссии Chandrayaan-3 уже достигнуты, включая демонстрацию безопасной и мягкой посадки на поверхность Луны и проведение научных экспериментов на месте. Посадочный модуль и марсоход проработали один лунный световой день, что соответствует примерно 14 земным суткам.

Хотя возрождение посадочного модуля и марсохода было бы плюсом, миссия уже предоставила ценные данные о южном полюсе Луны. Эта информация принесет пользу будущим миссиям с точки зрения знаний и планирования деятельности в регионе.

После успеха «Чандраян-3» в будущем могут быть реализованы миссии, в том числе миссия по возврату образцов. Однако временные рамки такого предприятия неопределенны и зависят от общего планирования и наличия ресурсов.

В заключение, хотя надежды на возрождение спускаемого аппарата и вездехода «Чандраян-3» нет, миссия добилась значительных успехов и проложила путь для будущих исследований Луны Индией.

Источник: АБП Live