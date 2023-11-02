Ученые, изучающие миссию «Чандраян-3», сделали интригующее открытие о феномене гало выброса. Панхроматическая камера высокого разрешения (OHRC) орбитального аппарата «Чандраяан-2» блестяще запечатлела место приземления спускаемого аппарата «Викрам», продемонстрировав образование массивного кольцеобразного кратера, который был удачно назван «гало выброса». Это революционное открытие пришло из исследования, опубликованного в Журнале Индийского общества дистанционного зондирования.

Миссия «Чандраян-3» успешно приземлилась на южном полюсе Луны 23 августа 2023 года, а назначенная площадка для посадки впоследствии была названа мысом Шив Шакти в ознаменование знаменательного визита Индии на Луну. Недавнее исследование проливает новый свет на состав и характеристики лунного грунта, рисуя более четкую картину очаровательного лунного ландшафта.

С помощью панхроматических изображений высокого разрешения OHRC ученые смогли получить подробные изображения ореола выброса — явления, которое возникает, когда материалы с силой выбрасываются при ударе. Это визуально поразительное открытие подтверждает технологическое мастерство и точность орбитального аппарата «Чандраян-2», который продолжает разгадывать тайны Луны.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое ореол выброса?

Ответ: Ореол выброса представляет собой кольцеобразный кратер, который образуется на месте приземления из-за мощного выброса материалов во время удара.

Вопрос: Какая технология захватила ореол выброса в миссии «Чандраян-3»?

Ответ: Панхроматическая камера высокого разрешения (OHRC) орбитального аппарата «Чандраяан-2» зафиксировала явление ореола выброса.

Вопрос: Когда миссия «Чандраян-3» приземлилась на южном полюсе Луны?

Ответ: Миссия «Чандраян-3» приземлилась 23 августа 2023 года.

Вопрос: Каково значение точки Шив Шакти?

Ответ: Точка Шив Шакти — это обозначенное название места посадки миссии «Чандраян-3», выбранной в ознаменование визита Индии на Луну.