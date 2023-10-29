Миссия «Чандраян-3»: раскрытие воздействия посадочного модуля «Викрам» на поверхность Луны

В недавнем объявлении ISRO предоставила новую информацию о достижениях миссии Chandrayaan-3. Согласно информации, опубликованной на платформе X (ранее Twitter), посадочный модуль «Викрам» оказал необычайное воздействие на поверхность Луны во время приземления 23 августа 2023 года. Вместо стандартного приземления посадочный модуль «Викрам» переместил примечательные 2.066 тонны лунного грунта. , что приводит к созданию ореола выброса.

Об этом сообщается в документе, опубликованном ISRO на платформе X, в котором содержится подробное описание инцидента. В документе говорится, что около 2.066 тонны лунного эпиреголита были выброшены и смещены на площади 108.4 м² вокруг места приземления.

Значение этого открытия заключается в том, что приземление Викрама Лендера оказало гораздо большее воздействие на поверхность Луны, чем первоначально предполагалось. Сила, возникающая в результате смещения такого значительного количества лунного грунта, подчеркивает потенциал для дальнейших научных открытий и исследований состава Луны.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое лунный эпиреголит?

Ответ: Лунный эпиреголит — это слой рыхлого мусора, пыли и фрагментированных пород, который покрывает твердую скальную породу на поверхности Луны.

Вопрос: Что такое ореол выброса?

Ответ: Ореол выброса — это результат выброса материала наружу и осаждения вокруг места приземления на Луну под действием силы, возникающей во время приземления. Вокруг места удара образуется ореол.

Источники: платформа ISRO – X (ранее Twitter).