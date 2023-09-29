Индийская миссия «Чандраян-3»: достижение южного полюса Луны

Индия недавно достигла важной вехи в своих усилиях по освоению космоса, став первой страной, достигшей южного полюса Луны. Посадочный модуль миссии «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на лунный грунт, став четвертой страной после США, Китая и России, совершившей такой подвиг.

Миссия «Чандраян-3» состояла из космического корабля, состоящего из двигательной установки, посадочного модуля и модуля вездехода. Посадочный модуль совершил мягкую посадку на Луну, что позволило шестиколесному марсоходу выкатиться и провести эксперименты на лунной поверхности в течение периода, эквивалентного 14 земным суткам.

В ходе исследования марсоход обнаружил присутствие кислорода, алюминия, серы и других элементов вблизи южного полюса Луны. Это открытие имеет значительную научную ценность, проливая свет на состав нашего небесного соседа.

Тем не менее, Оуян Цзыюань, главный научный сотрудник первой китайской лунной миссии, высказал претензии, поставив под сомнение место приземления миссии «Чандраян-3». Цзыюань утверждает, что спускаемый модуль не приземлился на южном полюсе Луны, а приземлился в 619 километрах от этого обозначенного региона.

Аргумент Цзыюаня основан на его интерпретации южного полюса Луны, который он считает меньшим из-за наклона планеты всего на 1.5 градуса. Его расчеты показывают, что южный полюс находится между 88.5 и 90 градусами, в то время как НАСА определяет южный полюс Луны от 80 до 90 градусов.

Вопреки утверждениям Цзыюаня, Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что спускаемый модуль приземлился примерно на 69 градусах широты. Это достижение является значительным, поскольку ни одна другая страна не смогла успешно достичь такой южной точки на Луне.

Южный полюс Луны характеризуется чрезвычайно низкими температурами, составляющими в среднем около -13 градусов по Цельсию. Постоянно затененные области вокруг южного полюса содержат водяной лед, а регион усеян многочисленными кратерами.

В настоящее время ведутся работы по установлению связи с посадочным модулем и марсоходом миссии «Чандраян-3», поскольку они перешли в спящий режим в конце лунного дня 22 сентября.

В заключение отметим, что индийская миссия «Чандраян-3» вошла в историю, достигнув южного полюса Луны, присоединившись к эксклюзивной группе стран, совершивших мягкую посадку на нашего небесного соседа. Несмотря на разногласия вокруг точного места приземления, достижения миссии и научные открытия открывают путь к дальнейшему исследованию и пониманию южного полюса Луны.

источники:

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