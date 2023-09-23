Прямые обновления Chandrayaan-3: попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом

В настоящее время предпринимаются усилия по установлению контакта с спускаемым модулем «Чандраяан-3» «Викрам» и марсоходом «Прагян». Индийская организация космических исследований (ISRO) пыталась установить с ними связь, чтобы выяснить состояние их пробуждения, но на данный момент никаких сигналов получено не было.

Посадочный модуль «Чандраян-3» под названием «Викрам» успешно приземлился на Южном полюсе Луны 23 августа после 40-дневного путешествия в космос. Это сделало Индию первой страной, совершившей такой подвиг. После приземления марсоход «Прагян» 2 сентября был благополучно припаркован и переведен в спящий режим.

По словам Нилеша Десаи, директора Центра космических приложений (SAC), вероятность возрождения посадочного модуля и вездехода составляет 50 на 50. Если электроника выдержит экстремально низкие температуры на поверхности Луны, есть надежда на получение сигналов. Однако Десаи отметил, что даже если возрождения не произойдет, миссия уже достигла своих целей.

Председатель ISRO Мадхаван Наир объяснил, что посадочный модуль и марсоход находились в глубоком сне почти две недели, выдерживая температуру ниже -150 градусов по Цельсию. Он выразил оптимизм по поводу того, что солнечное тепло согреет инструменты и подзарядит батареи. Если эти условия будут выполнены, есть большая вероятность, что система снова заработает.

Одна из основных задач «Чандраян-3», если посадочный модуль и марсоход просыпаются, — подтвердить наличие воды на поверхности Луны. Тапан Мишра, бывший учёный ISRO, подчеркнул важность обнаружения водорода, поскольку это окончательно докажет существование воды. Присутствие воды было обнаружено с помощью дистанционного зондирования, но физическое подтверждение могло бы стать убедительным доказательством.

На данный момент сохраняется неопределенность относительно возрождения Викрама и Прагяна. Тем не менее, ISRO по-прежнему привержена своим усилиям по установлению контакта и дальнейшему исследованию лунной поверхности.

источники:

– ИСРО

– информационное агентство АНИ