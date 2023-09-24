ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что подождет еще 14 дней, чтобы установить контакт с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» миссии «Чандраян-3». Организация продолжит усилия по оживлению спускаемого аппарата и вездехода до следующего захода солнца на Луне, который запланирован на 6 октября. Однако руководитель ISRO С. Сомнатх заявил, что неясно, когда будет установлен контакт с приборами. Чандраян-3.

Основной задачей для посадочного модуля и марсохода будет возобновление работы после выдерживания температуры до -200 градусов по Цельсию. Если бортовым приборам удастся пережить сильный холод на Луне, они смогут вернуться к жизни и продолжить свою миссию по сбору и передаче информации с лунной поверхности в течение следующих четырнадцати дней.

Дальнейшие испытания были проведены на модуле вездехода «Чандраян-3», и он прошел полную проверку. Сходство конструкции между Прагьяном и Викрамом позволяет применить тесты, которые сработали для Прагяна, и к Викраму. Это увеличивает вероятность успешного возрождения посадочного модуля и марсохода.

После проведения экспериментов с 23 августа по 4 сентября модули марсохода и спускаемого аппарата «Чандраян-3» были переведены в режим ожидания, чтобы выдержать чрезвычайно холодные условия на южном полюсе Луны.

Возрождение посадочного модуля и марсохода будет иметь важное значение не только для продолжения их миссии, но и для получения дополнительной информации, которую они смогут собрать в ходе последующих экспериментов. Подтверждение присутствия воды на Луне станет важнейшим открытием.

источники:

- Hindustan Times

– Живая мята