Индийская организация космических исследований (ISRO) с нетерпением ожидает установления контакта с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» миссии «Чандраян-3». Несмотря на нынешнее отключение связи, ученые сохраняют надежду, что контакт будет восстановлен по мере продвижения лунного дня и повышения температуры поверхности.

С. Сомнатх, руководитель ISRO, признал, что трудно точно предсказать, когда будет установлена ​​связь с оборудованием. Хотя были предприняты попытки связаться с посадочным модулем и марсоходом, никаких сигналов до сих пор получено не было. Однако ISRO подтвердила свою готовность продолжать попытки установить контакт.

Ученые с оптимизмом смотрят на перспективы возрождения, учитывая, что в лунный день ожидается повышение температуры, что может улучшить эксплуатационные возможности посадочного модуля и марсохода. Хотя посадочный модуль «Викрам» не прошел те же испытания, что и марсоход, на устойчивость к экстремально низким температурам, схожая конструкция «Прагьяна» и «Викрама» предполагает, что успешные испытания «Прагьяна» должны также относиться и к «Викраму».

Перед переходом в спящий режим приборы «Чандраян-3» были полностью заряжены и настроены на улавливание света, как только начался лунный день. Кроме того, приемник находился в режиме ожидания, что позволяло потенциально восстановить инструменты и продолжить исследования еще в течение 14 дней.

Тем временем ISRO уже концентрируется на будущих миссиях, цель которых — вернуть данные на Землю. Успешный прыжок посадочного модуля «Викрам» 3 сентября стал значительным шагом в этом направлении. Представители ISRO заявили, что будут разработаны программы по возвращению образцов на Землю на основе экспериментов, проведенных на Луне. Хотя конкретных сроков для этого пока нет, космическое агентство активно работает над усовершенствованием своих систем, чтобы обеспечить успешный обратный полет в будущем.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)