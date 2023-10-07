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Председатель ISRO намекает на возможность восстановления контакта с посадочным модулем и марсоходом «Чандраяан-3»

ByВики Ставропулу

Октябрь 7, 2023
Председатель ISRO намекает на возможность восстановления контакта с посадочным модулем и марсоходом «Чандраяан-3»

Бывший председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) А.С. Киран Кумар заявил, что надежды на пробуждение лунохода и марсохода «Чандраян-3» нет. Однако нынешний председатель С. Сомнатх отметил, что, хотя возможность и существует, уверенности в восстановлении контакта нет.

Кумар исключил возможность возрождения лунного корабля и вездехода, заявив, что если бы это должно было произойти, то это уже произошло бы. Он сделал эти комментарии после того, как Научный фонд Викрама Сарабхая наградил его премией Викрама Сарабая Вигьяна Пураскара.

С другой стороны, Сомнатх упомянул, что третья лунная миссия Индии достигла своей цели за 14 дней до перехода в спящий режим. Он пояснил, что один день на Луне эквивалентен 14 дням на Земле. Хотя он признал возможность восстановления контакта, он подчеркнул, что уверенности в этом нет.

Во время своего выступления в научной школе Викрама Сарабхая Сомнатх обсудил проблемы, с которыми пришлось столкнуться во время миссии «Чандраян-3», в частности, мягкую посадку. Он также выделил факторы, которые способствуют энтузиазму и преданности делу ISRO, включая предоставленную организации автономию и эффективную организационную структуру, учитывающую идеи ученых.

Сомнатх посоветовал студентам сосредоточиться на конкретной области обучения и получить глубокие знания в этой области, а не пытаться получить знания во всех областях науки. Он подчеркнул важность хорошей привычки к чтению и приверженности обществу. Он также призвал к реформам в сфере образования, предположив, что высшее образование в области науки должно быть зарезервировано для тех, кто действительно увлечен и квалифицирован.

Премия Викрама Сарабая Вигьяна Пураскара, присуждаемая Сомнатху, включает денежную премию в размере 2 лакхов и почетную грамоту. В мероприятии виртуально приняли участие Дж. Мадхаван Наир, бывший председатель ISRO, а также другие высокопоставленные лица.

источники:
- ПТИ
– Индийская организация космических исследований (ISRO)
- Научный фонд Викрама Сарабхая (VSSF)

By Вики Ставропулу

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