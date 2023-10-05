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Наука

Миссия «Чандраян-3» к Южному полюсу Луны снова не пробудилась

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
Миссия «Чандраян-3» к Южному полюсу Луны снова не пробудилась

Миссия «Чандраян-3», целью которой было исследование южного полюса Луны, столкнулась с очередной неудачей. Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян», входящие в состав миссии «Чандраян-3», не просыпались в течение лунного дня, эквивалентного 14 земным суткам. Миссия успешно приземлилась возле южного полюса Луны 23 августа.

После того, как 30 сентября солнечный свет начал уходить от поверхности Луны, Индийская организация космических исследований (ISRO) надеялась оживить спускаемый аппарат и марсоход с приходом нового рассвета. Прагянский марсоход был переведен в спящий режим 2 сентября, а спускаемый аппарат - 4 сентября с полностью заряженными батареями и включенным приемником. Солнечные панели были ориентированы на получение солнечного света во время следующего восхода солнца, ожидаемого 22 сентября. Однако, несмотря на несколько попыток, марсоход и посадочный модуль остались бездействующими.

Председатель ISRO С. Сомнат объяснил, что космическое агентство будет ждать до последнего земного дня, чтобы посадочный модуль и марсоход проснулись, надеясь получить возможность повторить некоторые эксперименты на лунной поверхности. Однако спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагян» не ответили.

Предполагается, что экстремальные температуры на Луне могли повлиять на батареи марсохода Pragyan. На полюсах Луны температура может опускаться до -253 градусов по Цельсию. Кроме того, отсутствие солнечного света сделало солнечные панели бесполезными. В отличие от других лунных миссий, марсоход и спускаемый аппарат не были оснащены обогревателями.

Хотя ISRO не оставила надежды, шансы на возрождение Чандраяана-3 невелики. Если дуэт Прагьян и Викрам не очнутся, они останутся на Луне в качестве лунных послов Индии. Они не были предназначены для возвращения на Землю.

Источники: The Times of India, Space.com.

By Габриэль Бота

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