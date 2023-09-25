Вероятность пробуждения индийского лунного корабля снижается

Ученые-космонавты из Индии выразили обеспокоенность тем, что шансы на пробуждение их лунного корабля уменьшаются с каждым часом. Посадочный модуль «Викрам» приземлился возле южного полюса Луны в августе и всю лунную ночь находился в спящем режиме. Индийская организация космических исследований (ISRO) надеялась, что посадочный модуль и марсоход Pragyaan, который он несет, перезарядят свои батареи и проснутся с восходом лунного Солнца 22 сентября. Однако, несмотря на усилия по установлению связи, сигналов получено не было.

Бывший руководитель ISRO, AS Киран Кумар, заявил, что низкие температуры на Луне, которые ночью могут опускаться до -250C (-418F), могли повредить компоненты посадочного модуля и марсохода. Он добавил, что, если передатчик на посадочном модуле не включится, невозможно будет узнать, работает ли он еще.

Индия вошла в историю благодаря своей миссии «Чандраян-2», успешно приземлив космический корабль возле южного полюса Луны, присоединившись к США, бывшему Советскому Союзу и Китаю в элитном клубе стран, добившихся мягкой посадки на Луну. Миссия была тщательно спланирована так, чтобы она совпадала с началом лунного дня, чтобы обеспечить Викраму и Прагьяну две недели солнечного света для работы. Хотя ISRO надеялась на успешное пробуждение, они также заявили, что, если посадочный модуль и марсоход не просыпаются, они останутся лунными послами Индии.

Попытки связаться с посадочным модулем и марсоходом продолжаются, но шансы на восстановление связи становятся все меньше.

источники: BBC News