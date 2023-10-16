Посадочный модуль «Викрам» миссии «Чандраяан-3» «Счастливо спит на Луне»

Индийская организация космических исследований (ISRO) подтвердила, что спускаемый аппарат «Викрам» миссии «Чандраян-3» «счастливо спит на Луне» после успешного выполнения поставленных задач. Глава ISRO С. Соманат заявил, что, хотя усилия по установлению контакта с посадочным модулем будут продолжаться, маловероятно, что они будут возобновлены.

В течение запланированных 14-дневных лунных суток посадочный модуль «Викрам» эффективно выполнял свои функции. После наступления ночи на Луне посадочный модуль и марсоход «Прагян» были переведены в спящий режим, связь временно прекратилась. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, никаких сигналов с посадочного модуля пока не поступило.

Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян» участвовали в различных работах на поверхности Луны, включая обнаружение присутствия серы и регистрацию относительной температуры. Успешное выполнение этих задач демонстрирует эффективность оборудования и технологий миссии.

В дополнение к обновленной информации о миссии «Чандраян-3» Соманат также предоставил обновленную информацию о первой миссии ISRO по изучению Солнца, известной как Адитья L1. Он сообщил, что космический корабль находится в добром здравии и находится на правильном пути во время своего 110-дневного путешествия к точке Лагранжа L1. Ожидается, что миссия Адитья L1 достигнет пункта назначения к середине января.

Это обновление убеждает научное сообщество в том, что проекты ISRO продвигаются по плану. Приверженность агентства расширению границ освоения космоса остается очевидной благодаря его постоянным усилиям и достижениям.

Определения:

– Чандраян-3: третья миссия по исследованию Луны Индийской организации космических исследований.

- Посадочный модуль «Викрам»: компонент посадочного модуля миссии «Чандраян-3».

– ISRO: Индийская организация космических исследований – космическое агентство правительства Индии.

– Ровер «Прагьян»: компонент марсохода миссии «Чандраян-3».

– Точка Лагранжа L1: точка в пространстве между Землей и Солнцем, где гравитационные силы уравновешиваются.

источники:

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