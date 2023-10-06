Чандраян 3: Лунная миссия Индии подходит к концу

23 августа Индия вошла в историю, став первой страной, успешно приземлившейся вблизи южного полюса Луны. Однако спустя несколько недель после того, как Индийская организация космических исследований (ISRO) попыталась установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян» миссии «Чандраяан-3», бывший председатель ISRO А.С. Киран заявил, что надежды на возобновление миссии может не быть.

Попытки установить связь с посадочным модулем и марсоходом начались 22 сентября, но никаких сигналов до сих пор получено не было. Киран заявил, что если бы был шанс возобновить миссию, это должно было произойти уже сейчас. Он заявил, что успех «Чандраян-3» принесет большую пользу будущим миссиям с точки зрения знаний и планирования деятельности в регионе.

Хотя надежды на «Чандраян-3» может и не быть, Киран упомянул о возможности того, что ISRO предпримет в будущем миссию по возврату образцов на Луну. Однако он не назвал конкретных сроков реализации такого предприятия. Он объяснил, что планирование и наличие ресурсов будут определять осуществимость миссии по возврату образцов.

23 августа Индия достигла важной вехи, успешно приземлившись возле южного полюса Луны. Это сделало Индию четвертой страной в мире после США, бывшего Советского Союза и Китая, осуществившей мягкую посадку на поверхность Луны. Миссия предоставила ценные данные на месте из района, где раньше не была ни одна другая страна. Несмотря на возможное завершение проекта «Чандраян-3», лунная миссия Индии заложила основу для будущих усилий по освоению космоса.

Источники: Hindustan Times, PTI.