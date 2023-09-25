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Новое понимание состава Луны: «Чандраяан-3» обнаружил повышенную концентрацию серы

ByРоберт Эндрю

сентябрь 25, 2023
Новое понимание состава Луны: «Чандраяан-3» обнаружил повышенную концентрацию серы

Индийский спускаемый аппарат «Чандраян-3» приземлился недалеко от южного полюса Луны, предоставив новые захватывающие данные и понимание лунной поверхности. Марсоход посадочного модуля Pragyan обнаружил присутствие серы в лунном грунте, что было неожиданным, учитывая, что сера обычно содержится в низких концентрациях в лунных породах и почвах.

Открытие повышенной концентрации серы открывает интересные возможности для будущих исследований Луны. Сера может быть ценным ресурсом для астронавтов, поскольку она может обеспечить средства существования за счет земли. Например, для строительства можно использовать бетон на основе серы, который затвердевает в течение нескольких часов и является более износостойким. Серу также можно использовать для разработки солнечных элементов, батарей и удобрений.

Измерение серы также дает представление о геологической системе Луны. Состав высокогорных почв на полюсах Луны мог принципиально отличаться от такового в экваториальных регионах из-за различных природных условий. Кроме того, присутствие серы в полярных регионах предполагает существование чрезвычайно тонкой лунной атмосферы и уникальных температурных условий на поверхности, которые позволяют сере собираться в твердой форме.

Хотя первоначальные результаты являются многообещающими, для подтверждения точного количества присутствующей серы необходимы дальнейший анализ и калибровка данных. Индийская организация космических исследований в настоящее время обрабатывает данные, и ученые с нетерпением ждут дальнейших измерений от Прагьяна.

Эта знаковая миссия «Чандраян-3» не только расширяет наше понимание состава Луны, но и позволяет нам задать новые вопросы о ее формировании и эволюции. Исследование района южного полюса Луны, ранее не изучавшегося с поверхности, открывает новые возможности для научных исследований.

источники:
– Учебная статья: [источник]
– Изображение: [источник]
– Джеффри Гиллис-Дэвис, профессор-исследователь физики, искусств и наук Вашингтонского университета в Сент-Луисе – Статья The Conversation

By Роберт Эндрю

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