Миссия «Чандраян-3» затухает с приближением лунной ночи

С приближением лунной ночи надежды на возрождение индийской миссии «Чандраян-3» тают. Космический корабль, состоящий из посадочного модуля «Викрам» и марсохода «Прагьян», со 2 сентября находится в спящем режиме. Несмотря на попытки восстановить связь с дуэтом посадочного модуля и марсохода, с тех пор, как солнечный свет вернулся на мыс Шив Шакри, прогресса достигнуто не было. Однако с наступлением лунной ночи 30 сентября шансы на восстановление связи уменьшаются.

Лунная ночь длится примерно 14 земных дней и приносит на лунную поверхность сильный холод и абсолютную темноту. Температура может упасть до минус 180 градусов по Цельсию, что делает невозможным функционирование любой технологии. Это представляет собой серьезную проблему для спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагьян», поскольку их работа зависит от солнечного света. Индийская организация космических исследований (ISRO) ранее выразила надежду, что космический корабль переживет суровые условия лунной ночи. К сожалению, с приближением ночи эти надежды тают.

«Чандраян-3», амбициозная индийская миссия по исследованию Луны, успешно совершила мягкую посадку на Луну 23 августа. С тех пор миссия выполнялась безупречно, что представляет собой значительное достижение для космической программы Индии. Однако ни посадочный модуль «Викрам», ни марсоход «Прагян» не предназначены для возвращения на Землю. Хотя первоначально миссия была запланирована всего на 14 земных дней, ISRO надеялась на ее возрождение.

Несмотря на угасающие надежды, миссия «Чандраян-3» уже предоставила ценные данные о лунной поверхности. Полезная нагрузка APXS на борту марсохода обнаружила наличие второстепенных элементов, а LIBS подтвердила наличие серы. Эти результаты, несомненно, внесут вклад в наше понимание Луны и ее состава.

Источник: [The Times of India](example.com).