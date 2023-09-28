Новая технология моделирования предсказывает существование массивных сливающихся черных дыр в галактиках, подобных Млечному Пути

Ученые добились значительных успехов в понимании загадочной природы черных дыр, используя сложную технологию моделирования. Исследователи из Женевского университета (UNIGE), Северо-Западного университета и Университета Флориды (UF) предсказали существование массивных сливающихся двойных черных дыр в галактиках, подобных Млечному Пути, бросив вызов предыдущим теориям. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Черные дыры — небесные объекты с мощной гравитацией, от которой не может избавиться даже свет. Революционное обнаружение гравитационных волн в 2015 году, вызванных слиянием двух черных дыр, позволило по-новому взглянуть на Вселенную. Благодаря использованию кода POSYDON ученые смогли смоделировать популяции двойных звезд и сделать прогнозы о существовании сливающихся массивных черных дыр.

Черные дыры звездной массы образуются в результате коллапса звезд и обладают настолько интенсивным гравитационным полем, что ни материя, ни излучение не могут от них уклониться. Обнаружение гравитационных волн в 2015 году стало важной вехой в астрофизике, поскольку оно подтвердило существование сливающихся черных дыр с массами примерно в 30 раз больше солнечной.

Механизмы, ответственные за образование этих черных дыр, до сих пор обсуждаются среди астрофизиков. Некоторые теории предполагают, что они являются результатом эволюции двух звезд внутри двойной системы, в то время как другие предполагают, что они возникают в результате столкновения черных дыр в густонаселенных звездных скоплениях. Коллаборация ПОСИДОН добилась важных успехов в моделировании популяций двойных звезд, устраняя разрыв между теорией и наблюдениями.

Программа POSYDON, разработанная командами UNIGE, Northwestern и UF, преодолела ограничения предыдущих моделей за счет использования детального моделирования для прогнозирования эволюции бинарных систем. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом обеспечивает более точные прогнозы, учитывая сложную физику одиночных и двойных звезд. Это позволило ученым смоделировать десятки миллионов двойных звездных систем и оценить статистические свойства полученной популяции источников гравитационных волн.

Результаты этого исследования имеют важное значение для нашего понимания черных дыр и их происхождения. Расширяя наши знания об этих небесных объектах, мы можем лучше понять тайны Вселенной.

источники:

– Женевский университет (UNIGE)

– Северо-Западный университет

– Университет Флориды (УФ)

– Природная астрономия