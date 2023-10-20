Новые доказательства бросают вызов традиционным гендерным ролям охотников-собирателей

Недавнее исследование, проведенное профессором антропологии Сарой Лейси из Университета штата Делавэр, бросает вызов давнему убеждению, что в доисторические времена мужчины были охотниками, а женщины — собирателями. Лейси и ее коллега Кара Окобок из Университета Нотр-Дам проанализировали археологические свидетельства и литературу эпохи палеолита и не обнаружили особой поддержки идеи о том, что роли были отведены конкретно каждому полу. Они также обнаружили, что женщины физически способны охотиться и что существуют примеры равенства для обоих полов в древних орудиях труда, диете, искусстве, захоронениях и анатомии.

Исследования Лейси и Окобок прямо противоречат теории «Человек-охотник», которая была впервые популяризирована в 1968 году антропологами Ричардом Б. Ли и Ирвеном ДеВором. Теория предполагает, что охота сыграла решающую роль в эволюции человека и что все охотники были мужчинами. Лейси объясняет широкое признание этой теории гендерными предубеждениями и надеется, что ее выводы станут стандартным подходом для будущих исследований.

Исследовательская группа также изучила анатомические и физиологические различия между мужчинами и женщинами, чтобы определить, мешают ли эти факторы женщинам охотиться. Они обнаружили, что, хотя мужчины имели преимущество в действиях, требующих скорости и силы, женщины имели преимущество в действиях, требующих выносливости. Оба вида деятельности были необходимы для охоты в древние времена. Команда также подчеркнула роль эстрогена, который более заметен у женщин, в обеспечении этого преимущества.

Это новое исследование бросает вызов устоявшимся представлениям о гендерных ролях в доисторических обществах и подчеркивает необходимость дальнейшего изучения жизни древних людей, особенно женщин. Лейси считает, что идея гибкости и совместного труда в небольших сообществах должна быть исходным предположением при изучении доисторических обществ.

источники:

– Научный американец

– Американский антрополог

– Делавэрский университет

– Университет Нотр-Дам

– «Человек-охотник» Ричарда Б. Ли и Ирвена ДеВора.