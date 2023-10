Исследователи обнаруживают влияние ядерного вращения на биологические процессы

By

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме в сотрудничестве с другими учреждениями сделали революционное открытие о роли ядерного спина в биологических процессах. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям и может произвести революцию в таких областях, как биотехнология, квантовая биология, разделение изотопов и технология ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

Традиционно считалось, что ядерный спин не влияет на биологическую активность. Однако недавние исследования показали, что некоторые изотопы, такие как стабильные изотопы кислорода, ведут себя по-разному из-за своего ядерного спина. Команда исследователей сосредоточилась конкретно на динамике кислорода в хиральных средах, где они обнаружили, что ядерный спин существенно влияет на его транспорт.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, имеет далеко идущие последствия. Это может привести к прогрессу в области контролируемого разделения изотопов, что позволит проводить более эффективные процессы. Кроме того, это может произвести революцию в технологии ЯМР, предоставив новые возможности для методов медицинской визуализации и диагностики.

Профессор Йосси Палтиель, ведущий исследователь, выразил восторг по поводу значимости этих результатов. Он подчеркнул роль ядерного спина в биологических процессах и предположил, что управление им может привести к революционным применениям в биотехнологии и квантовой биологии.

Исследование дополнительно исследует связь между квантовыми эффектами и биологическими процессами. На уникальную форму хиральных молекул в живых организмах влияет квантовая механика, в частности свойство, называемое спином. Хиральные молекулы могут по-разному взаимодействовать с частицами в зависимости от их спина, создавая так называемую хирально-индуцированную спиновую селективность (CISS).

Исследователи провели эксперименты с частицами воды с разным спином и обнаружили, что спин влияет на поведение воды в клетках. Он влияет на скорость, с которой вода поступает в клетки, и вызывает уникальные реакции при наличии хиральных молекул.

Понимание и контроль вращения могут оказать глубокое влияние на наше понимание биологических процессов и привести к новым достижениям в различных областях. Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований роли ядерного спина в живых организмах.

В целом, это исследование проливает свет на значительное влияние ядерного спина на биологические процессы, в частности на динамику кислорода в хиральных средах. Это бросает вызов устоявшимся убеждениям и открывает захватывающие возможности для достижений в области биотехнологии, квантовой биологии, разделения изотопов и технологии ЯМР.

