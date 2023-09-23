Связь между кишечными микробами и здоровьем скелета

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Endocrinology, предполагает, что определенные кишечные микробы могут играть роль в здоровье скелета. Эта новая область науки, получившая название «остеомикробиология», направлена ​​на понимание связи между микробиомом кишечника и здоровьем костей, что потенциально может привести к вмешательствам, улучшающим плотность костей.

В исследовании, проведенном исследователями из Jewish SeniorLife и Института исследований старения Маркуса, использовались данные Фрамингемского исследования третьего поколения и исследования остеопоротических переломов у мужчин. Анализируя изображения руки и ноги в высоком разрешении, исследователи стремились выявить факторы, которые можно изменить для улучшения здоровья скелета.

Результаты показали, что два конкретных типа бактерий, Akkermansia и Clostridiales DTU089, связаны с негативным воздействием на здоровье костей у пожилых людей. Аккермансия ранее была связана с ожирением, тогда как DTU089 чаще обнаруживался у людей с более низкой физической активностью и потреблением белка. Это важно, поскольку известно, что потребление белка и физическая активность влияют на здоровье скелета.

Исследование также выявило закономерности, предполагающие, что определенные микробы могут влиять на изменения размера костей с возрастом. Однако до сих пор неясно, влияют ли эти бактериальные организмы напрямую на здоровье скелета. Будущие исследования будут необходимы для более глубокого понимания взаимосвязи между конкретными видами бактерий и целостностью скелета.

Если эти знания подтвердятся дополнительными исследованиями, эти знания потенциально могут открыть дверь для вмешательств, нацеленных на микробиом кишечника для улучшения здоровья костей. Например, выявление функциональных путей, на которые влияют эти бактерии, может дать понимание основных механизмов, влияющих на здоровье скелета.

В этой ретроспективе внесли свой вклад сотрудники из различных учреждений, в том числе Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана, Орегонского университета здравоохранения и наук, BIDMC, системы здравоохранения Миннеаполиса и Пало-Альто, штат Вирджиния, Университета Миннесоты, Питтсбургского университета, Стэнфордского университета и Университета Эмори. когортное исследование.

источник:

– Окоро, ПК и др. (2023) Двухгрупповое исследование связи между микробиотой кишечника и плотностью, микроархитектурой и прочностью костей. Границы эндокринологии. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.