Физики сузили поиск магнитных монополей, используя данные большого адронного коллайдера

Физики давно подозревали о существовании магнитных монополей — частиц, которые обладают либо северным, либо южным полюсом, но не имеют своего аналога. Хотя эти неуловимые монополи еще не найдены, новые данные Большого адронного коллайдера (БАК) позволили исследователям сузить возможное энергетическое пространство, в котором могут находиться магнитные монополи.

Идея магнитных монополей была первоначально предложена физиком Полем Дираком. Он предположил, что наличие магнитных монополей согласуется с квантовой механикой и может объяснить некоторые необъяснимые особенности заряда. Согласно теории Дирака, наименьший возможный магнитный заряд одного монополя в 68.5 раз превышает заряд электрона, причем более крупные монополи кратны этому заряду.

В 1970-х годах поиски магнитных монополей набрали обороты, поскольку они стали ключевым испытанием для теорий, стремившихся объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Хотя сообщения об открытии магнитных монополей время от времени появлялись, они часто отзывались или имели место случаи искажения информации.

Коллаборация ATLAS в ЦЕРН, используя данные БАКа, выявила два возможных механизма, с помощью которых высокоэнергетические столкновения между протонами могут создавать магнитные монополи с массой до 4 ТэВ. Оба механизма включают высвобождение протонами виртуальных фотонов. В одном сценарии виртуальный фотон сам по себе создает магнитный монополь, а в другом два фотона взаимодействуют, создавая монополь. Любой из этих сценариев восстановил бы нарушенную электрическо-магнитную двойную симметрию в уравнениях Максвелла.

ATLAS ищет доказательства существования магнитных монополей, ища отложения заряда на своем детекторе. Поскольку монополь будет нести заряд, намного больший, чем заряд электрона, его осадки должны отличаться от осадка других субатомных частиц.

Хотя ATLAS еще не нашел прямых доказательств существования магнитных монополей, их анализ данных БАК за 2015-2018 годы позволил им сузить возможные массы и скорость производства самых маленьких монополей в три раза.

Хотя это может показаться бесконечным поиском, физическое сообщество верит в важность поиска магнитных монополей. Их открытие не только подтвердило бы теории, предсказывающие их существование, но и массы этих монополей могли бы также различать конкурирующие теории.

Исследовательская статья, в которой обсуждаются эти результаты, была представлена ​​в Журнал физики высоких энергий и доступна в виде препринта на ArXiv.org.

источники:

- Физ.орг

– ЦЕРН (сотрудничество ATLAS)

– Журнал физики высоких энергий (препринт)