Эксперимент NA64 открывает прорыв в поисках темной материи

Эксперимент NA64 в ЦЕРН добился значительных успехов в поиске темной материи, особенно в рамках тепловых моделей темной материи, включающих частицы с энергией менее ГэВ. В недавней публикации в APS Physical Review Letters эксперимент показал революционное открытие: идентификацию взаимодействия, опосредованного неуловимым темным фотоном A0.

Темная материя, невидимая сущность, составляющая значительную часть массы Вселенной, остается загадочной загадкой в ​​области науки. Тепловые модели темной материи, особенно те, которые содержат частицы с энергией менее ГэВ, стали убедительными кандидатами на пути к разгадке этой загадки.

Согласно этим моделям, темная материя и обычная материя когда-то находились в тепловом равновесии, взаимно нейтрализуя друг друга с одинаковой скоростью. Однако по мере того, как Вселенная расширялась и охлаждалась, это равновесие было нарушено, оставив после себя остаток плотности темной материи. Чтобы лучше понять эту ситуацию, необходима новая форма взаимодействия, связывающая темную материю и частицы стандартной модели.

В основе этого взаимодействия лежит темный фотон A0, который служит посредником между темной материей χ и обычной материей. Взаимодействие зависит от члена кинетического смешивания (ϵ/2)F0μνFμν, где Fμν и F0μν представляют собой тензоры напряжений полей фотонов и темных фотонов, а ϵ представляет силу смешивания.

Темный фотон A0, связанный со спонтанно разорванной калибровочной группой UD(1), имеет силу темновой связи eD. Эта связь выражается как Lint = -eDA0μJμD, где JD представляет ток темной материи. Кроме того, член смешивания порождает взаимодействие Lint = ϵeA0μJμem между A0 и электромагнитным током Jμem, где e представляет собой электромагнитную связь.

Понимание этих сложных связей имеет решающее значение, поскольку они формируют основу для разгадки тайн темной материи и ее взаимодействия со стандартной моделью физики элементарных частиц.

Чтобы разобраться в тонкостях тепловых скалярных и фермионных моделей темной материи, исследователи должны тщательно изучить пространство параметров. Это влечет за собой исследование предсказанного существования χ-частиц субГэВ, которые могут принимать различные формы: скалярные, майорановские или псевдодираковские частицы, все они связаны с темным фотоном A0.

Определение значений параметров, которые определяют сечение аннигиляции, плотность реликтовой темной материи и силу темной связи αD, имеет важное значение в этом исследовании. Эти параметры дают представление о взаимодействии между смешиванием темных фотонов ϵ и взаимодействием αD, проливая свет на природу темной материи.

Эксперимент NA64 в ЦЕРН находится на переднем крае поиска темной материи с энергией менее ГэВ. Целью этого эксперимента является раскрытие секретов темной материи с энергией менее 100 ГэВ посредством столкновений между электронами с энергией XNUMX ГэВ и активной мишенью. Экспериментальная установка включает в себя сцинтилляционные счетчики, магнитный спектрометр, калориметры и различные детекторы, предназначенные для идентификации и характеристики частиц.

Магнитный спектрометр является ключевым компонентом, который позволяет точно восстановить импульс входящего электрона с впечатляющей точностью в 1%. В сочетании с такими детекторами, как Micromegas и камерами со строу-трубками, эксперимент обеспечивает всестороннее понимание взаимодействия частиц.

Однако поиск темной материи с энергией менее ГэВ сопряжен с трудностями, особенно с фоновыми сигналами, которые могут скрыть желаемые открытия. Эти фоновые источники включают потери димюонов, ошибочные распады μ, π, K, ускользающие нейтралы и прорыв нейтральных адронов. Исследователи применяют инновационные методы для смягчения этих фоновых сигналов, используя критерии выбора, подкрепленные моделированием и анализом данных, для выявления и отклонения нежелательных сигналов.

Статистический анализ играет жизненно важную роль в поисках понимания темной материи. С помощью передовых методов исследователи определили верхние пределы силы смешивания ϵ, что позволило получить ценную информацию. Результаты эксперимента NA64 установили 90% доверительный уровень исключения для ϵ, раскрывая сложную взаимосвязь между ϵ и массой A0. Эти результаты могут изменить наше понимание темной материи, открыв новые возможности для исследований и исследований.

Последствия результатов эксперимента NA64 выходят за рамки лабораторных исследований и налагают ограничения на тепловые модели темной материи. Плоскости параметров для маломассивных частиц темной материи (y; mχ) и (αD; mχ) дают представление о проблемах, с которыми сталкиваются определенные сценарии темной материи, и мотивируют дальнейшие исследования.

С каждым прорывом мы приближаемся к разгадке загадки темной материи и более глубокому пониманию Вселенной.

источник:

– Андреев, Ю.М. и другие. (2023) «Поиск светлой темной материи с помощью NA64 в ЦЕРН», Physical Review Letters, 131 (16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.